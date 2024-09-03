Исчезнувшую 12-летнюю школьницу в Нижнем Тагиле нашли мертвой

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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, следственный комитет, скр по свердловской области, следственный комитет рф, скр
Спасатели нашли тело 12-летней девочки Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница

Пропавшую 12-летнюю Анастасию Якину в Нижнем Тагиле нашли мертвой. Об этом рассказали спасатели из поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена. Погибла», — следует из сообщения поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Источник URA.RU утверждает, что тело обнаружили в подвале общежития на улице Юности. Сейчас территория оцеплена, работают силовики.

Девочка пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила. Силовики уже задержали подозреваемого по делу об исчезновении ребенка. Согласно неофициальным данным, в принадлежащем ему помещении нашли кровь. Подробности, — в сюжете URA.RU.

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Пропавшую 12-летнюю Анастасию Якину в Нижнем Тагиле нашли мертвой. Об этом рассказали спасатели из поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найдена. Погибла», — следует из сообщения поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Источник URA.RU утверждает, что тело обнаружили в подвале общежития на улице Юности. Сейчас территория оцеплена, работают силовики. Девочка пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила. Силовики уже задержали подозреваемого по делу об исчезновении ребенка. Согласно неофициальным данным, в принадлежащем ему помещении нашли кровь. Подробности, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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