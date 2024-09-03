Исчезнувшую 12-летнюю школьницу в Нижнем Тагиле нашли мертвой

03 сентября 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Спасатели нашли тело 12-летней девочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница Пропавшую 12-летнюю Анастасию Якину в Нижнем Тагиле нашли мертвой. Об этом рассказали спасатели из поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найдена. Погибла», — следует из сообщения поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Источник URA.RU утверждает, что тело обнаружили в подвале общежития на улице Юности. Сейчас территория оцеплена, работают силовики. Девочка пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила. Силовики уже задержали подозреваемого по делу об исчезновении ребенка. Согласно неофициальным данным, в принадлежащем ему помещении нашли кровь. Подробности, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавшую 12-летнюю Анастасию Якину в Нижнем Тагиле нашли мертвой. Об этом рассказали спасатели из поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найдена. Погибла», — следует из сообщения поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Источник URA.RU утверждает, что тело обнаружили в подвале общежития на улице Юности. Сейчас территория оцеплена, работают силовики. Девочка пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила. Силовики уже задержали подозреваемого по делу об исчезновении ребенка. Согласно неофициальным данным, в принадлежащем ему помещении нашли кровь. Подробности, — в сюжете URA.RU.