В Челябинске на улице 250 лет Челябинска женщина избила 11-летнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, в настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
«Выявлена публикация с видео, на котором женщина, находясь на улице 250 лет Челябинска областного центра, применяет насилие в отношении 11-летней девочки, в том числе наносит удары по телу ребенка. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 117 УК РФ (истязание)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
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