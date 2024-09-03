В Челябинске женщина избила 11-летнюю девочку. Видео

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего Фото:

В Челябинске на улице 250 лет Челябинска женщина избила 11-летнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, в настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

«Выявлена публикация с видео, на котором женщина, находясь на улице 250 лет Челябинска областного центра, применяет насилие в отношении 11-летней девочки, в том числе наносит удары по телу ребенка. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 117 УК РФ (истязание)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

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В Челябинске на улице 250 лет Челябинска женщина избила 11-летнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, в настоящее время по факту случившегося проводится проверка. «Выявлена публикация с видео, на котором женщина, находясь на улице 250 лет Челябинска областного центра, применяет насилие в отношении 11-летней девочки, в том числе наносит удары по телу ребенка. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 117 УК РФ (истязание)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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