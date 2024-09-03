В Челябинске женщина избила 11-летнюю девочку. Видео

03 сентября 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на улице 250 лет Челябинска женщина избила 11-летнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, в настоящее время по факту случившегося проводится проверка. «Выявлена публикация с видео, на котором женщина, находясь на улице 250 лет Челябинска областного центра, применяет насилие в отношении 11-летней девочки, в том числе наносит удары по телу ребенка. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 117 УК РФ (истязание)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на улице 250 лет Челябинска женщина избила 11-летнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, в настоящее время по факту случившегося проводится проверка. «Выявлена публикация с видео, на котором женщина, находясь на улице 250 лет Челябинска областного центра, применяет насилие в отношении 11-летней девочки, в том числе наносит удары по телу ребенка. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 117 УК РФ (истязание)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.