Директор «Автомобилиста» поставил важную задачу перед хоккеистами

Основной целью хоккейного клуба «Автомобилист» на сезон 2024/25 является выиграть Кубок Гагарина. Об этом заявил директор команды Максим Рябков на предсезонной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Мы начинаем все с чистого листа. На табло 0:0, и новый сезон — очередная большая дорога. В конце его в головах у всех, кто трудится в клубе, у всех, кому небезразличен „Автомобилист“, должны быть уже не медали, а кубок, потому что бронза — состоявшееся достижение, вошедшее в историю. Пора делать следующий шаг», — сказал Рябков.
По его словам, мысль о борьбе за медали должна быть всегда в головах игроков клуба. И он понимает сложность поставленной задачи. Минимум — добраться до финала конференции, добавил директор «Автомобилиста».
Прошлый сезон стал лучшим за всю историю клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). ХК «Автомобилист» впервые завоевал бронзовые медали вместе с «Трактором» из Челябинска. Уральцы не вышли в финал, проиграв «Металлургу» в последнем матче серии полуфинала.
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