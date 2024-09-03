Директор «Автомобилиста» поставил важную задачу перед хоккеистами

Директор «Автомобилиста» поставил цель выиграть Кубок Гагарина
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Рябков считает, что после бронзы клубу надо стремиться выше
Максим Рябков считает, что после бронзы клубу надо стремиться выше Фото:

Основной целью хоккейного клуба «Автомобилист» на сезон 2024/25 является выиграть Кубок Гагарина. Об этом заявил директор команды Максим Рябков на предсезонной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Мы начинаем все с чистого листа. На табло 0:0, и новый сезон — очередная большая дорога. В конце его в головах у всех, кто трудится в клубе, у всех, кому небезразличен „Автомобилист“, должны быть уже не медали, а кубок, потому что бронза — состоявшееся достижение, вошедшее в историю. Пора делать следующий шаг», — сказал Рябков.

По его словам, мысль о борьбе за медали должна быть всегда в головах игроков клуба. И он понимает сложность поставленной задачи. Минимум — добраться до финала конференции, добавил директор «Автомобилиста».

Прошлый сезон стал лучшим за всю историю клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). ХК «Автомобилист» впервые завоевал бронзовые медали вместе с «Трактором» из Челябинска. Уральцы не вышли в финал, проиграв «Металлургу» в последнем матче серии полуфинала.

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Основной целью хоккейного клуба «Автомобилист» на сезон 2024/25 является выиграть Кубок Гагарина. Об этом заявил директор команды Максим Рябков на предсезонной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Мы начинаем все с чистого листа. На табло 0:0, и новый сезон — очередная большая дорога. В конце его в головах у всех, кто трудится в клубе, у всех, кому небезразличен „Автомобилист“, должны быть уже не медали, а кубок, потому что бронза — состоявшееся достижение, вошедшее в историю. Пора делать следующий шаг», — сказал Рябков. По его словам, мысль о борьбе за медали должна быть всегда в головах игроков клуба. И он понимает сложность поставленной задачи. Минимум — добраться до финала конференции, добавил директор «Автомобилиста». Прошлый сезон стал лучшим за всю историю клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). ХК «Автомобилист» впервые завоевал бронзовые медали вместе с «Трактором» из Челябинска. Уральцы не вышли в финал, проиграв «Металлургу» в последнем матче серии полуфинала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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