В Перми появилось новое рыбное кафе

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В основе меню кафе такие морепродукты как икра, дальневосточные устрицы, раки, вяленая и копченая рыба
В основе меню кафе такие морепродукты как икра, дальневосточные устрицы, раки, вяленая и копченая рыба Фото:

В Перми начало работу рыбное кафе Forelperm. Его открыл владелец одноименных рыбных магазинов Алексей Пушкарев. О проекте бизнесмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пока работа в техническом режиме. Можно прийти и поесть роллов и тех блюд, которые у нас имеются в доставке», — сказано в сообщении.

В группе заведения сказано, что идет набор персонала. Требуются официанты, администратор и мойщица. Дата официального открытия кафе пока неизвестна.

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В Перми начало работу рыбное кафе Forelperm. Его открыл владелец одноименных рыбных магазинов Алексей Пушкарев. О проекте бизнесмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Пока работа в техническом режиме. Можно прийти и поесть роллов и тех блюд, которые у нас имеются в доставке», — сказано в сообщении. В группе заведения сказано, что идет набор персонала. Требуются официанты, администратор и мойщица. Дата официального открытия кафе пока неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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