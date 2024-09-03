В Перми появилось новое рыбное кафе

В основе меню кафе такие морепродукты как икра, дальневосточные устрицы, раки, вяленая и копченая рыба
В Перми начало работу рыбное кафе Forelperm. Его открыл владелец одноименных рыбных магазинов Алексей Пушкарев. О проекте бизнесмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Пока работа в техническом режиме. Можно прийти и поесть роллов и тех блюд, которые у нас имеются в доставке», — сказано в сообщении.
В группе заведения сказано, что идет набор персонала. Требуются официанты, администратор и мойщица. Дата официального открытия кафе пока неизвестна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!