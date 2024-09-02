Умер почетный нефтяник из ХМАО

Почетный нефтяник из ХМАО Леонид Титов скончался в возрасте 78 лет. Он начинал свою карьеру с буровика, а потом возглавил нефтяную компанию в Нижневартовске. О кончине сообщила организация общественников «Югорское землячество» на своем сайте.
«Леонид Георгиевич Титов ушел из жизни 31 августа, накануне Дня нефтяника. Он внес вклад в освоение Западной Сибири. Был влюблен в родной Нижневартовск. Титов — почетный работник нефтяной и газовой промышленности, почетный нефтяник», — следует из сообщения.
Титов работал на буровых предприятиях в Нижневартовске и возглавлял местную нефтяную компанию. Также он избирался депутатом в городскую думу.
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