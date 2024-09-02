02 сентября 2024

Умер почетный нефтяник из ХМАО

Почетный нефтяник из ХМАО Леонид Титов скончался на 79 году жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Титов скончался на 79 году жизни
Леонид Титов скончался на 79 году жизни Фото:

Почетный нефтяник из ХМАО Леонид Титов скончался в возрасте 78 лет. Он начинал свою карьеру с буровика, а потом возглавил нефтяную компанию в Нижневартовске. О кончине сообщила организация общественников «Югорское землячество» на своем сайте.

«Леонид Георгиевич Титов ушел из жизни 31 августа, накануне Дня нефтяника. Он внес вклад в освоение Западной Сибири. Был влюблен в родной Нижневартовск. Титов — почетный работник нефтяной и газовой промышленности, почетный нефтяник», — следует из сообщения.

Титов работал на буровых предприятиях в Нижневартовске и возглавлял местную нефтяную компанию. Также он избирался депутатом в городскую думу.

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Почетный нефтяник из ХМАО Леонид Титов скончался в возрасте 78 лет. Он начинал свою карьеру с буровика, а потом возглавил нефтяную компанию в Нижневартовске. О кончине сообщила организация общественников «Югорское землячество» на своем сайте. «Леонид Георгиевич Титов ушел из жизни 31 августа, накануне Дня нефтяника. Он внес вклад в освоение Западной Сибири. Был влюблен в родной Нижневартовск. Титов — почетный работник нефтяной и газовой промышленности, почетный нефтяник», — следует из сообщения. Титов работал на буровых предприятиях в Нижневартовске и возглавлял местную нефтяную компанию. Также он избирался депутатом в городскую думу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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