На Ямале выступит группа «Комната культуры». Афиша

В Муравленко на День города выступит авторская группа «Комната культуры»
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Муравленко исполняется 40 лет
Муравленко исполняется 40 лет Фото:

В Муравленко (ЯНАО) в честь 40-летия города выступят группа «Комната культуры», исполнительница народных песен Марина Девятова и группа «Рондо». До конца недели для жителей запланированы развлекательные мероприятия, среди которых городские фестивали, квесты, флешмобы и кинопоказ под открытым небом. URA.RU подготовило афишу предстоящих событий.

5 сентября

Место: центр интеллектуального развития детей и молодежи

  • 15:00. День технического творчества «Давай построим город!».

6 сентября

Место: сквер Ф. Салманова

  • 15:00. Городской пленэр «Картина».

Место: лыжероллерная трасса

  • 19:30. Ночной легкоатлетический забег «Муравленко в движении».

7 сентября

Место: городской парк культуры и отдыха

  • 14:30. Городской фестиваль народного творчества «Таежная симфония». В рамках фестиваля будет установлен рекорд по приготовлению самого большого сбитня. 
  • 15:00. Концерт исполнительницы народных песен Марины Девятовой.
Певица Марина Девятова
Певица Марина Девятова
Фото:

Место: улица Ленина

  • 11:00. Парад трудовых коллективов.

Место: сквер Молодежный

  • 12:30. Фестиваль воздушных змеев.
  • 14:00. Аквагрим «Город счастливых детей».

 Место: улицы города

  • 12:30. Квест-игра «Город активных людей».

Место: летний стадион

  • 12:30. Театрализованное представление «#Месторождения1984». Пригласительные билеты выдаются по заявкам организаций.
  • 14:30. Кино под открытым небом.
  • 17:00. Интеллектуальная игра «Код 40».

Место: сквер Юбилейный

  • 14:00. Флешмоб «Танцующий Муравленко».

Место: сквер Ф. Салманова

  • 14:00. Арт-квартирник.

Место: спортивная площадка «Олимп», район школы №4

  • 15:30. Соревнования дворовых команд «В родных дворах родного города».
  • 17:00. Турнир «Богатырские игры» с участием рекордсмена книги рекордов России Михаила Сидорычева.

Место: городской парк культуры и отдыха

  • 19:00. Концерт группы «Комната культуры».
Группа "Комната культуры"
Группа "Комната культуры"
Фото:

Место: летний стадион

  • 20:00. Дискотека «80х-90х».

8 сентября

Место: лыжероллерная трасса

  • 12:00. Экстремальный забег «Ямальский характер».

Место: отдел патриотического воспитания МКМИ

  • 12:00. Соревнования по лазертагу «Калашникоф».

Место: сквер Молодежный

  • 12:30. Развлекательная программа «Читающий сквер».

Место: сквер Ямальский

  • 12:30. Арт-площадка «Северное сияние».

Место: сквер здоровья

  • 13:00. Флешмоб «Танцующий Муравленко».

Место: парковый бульвар

  • 14:00. Спортивный квест «С днем рождения, город!».
  • Игротека «Знатоки».

Место: сквер Ф. Салманова

  • 14:00. Концерт ансамбля «NEMALOXИТ».
  • 16:30. Сиб-Арбат «Арт-вечер».

Место: спортивная площадка «Олимп», район школы №4

  • 15:00. Товарищеский турнир по мини-футболу «Ты в игре».

Место: сквер Победы

  • 16:00. Концерт духового оркестра детской музыкальной школы.

Место: городской парк культуры и отдыха

  • 20:00. Концерт Александра Иванова и группы «Рондо».
Александр Иванов, лидер группы "Рондо"
Александр Иванов, лидер группы "Рондо"
Фото:

В городском парке культуры и отдыха 7 и 8 сентября будут работать торговые павильоны. Время их работы — с 10:00 до 21:00.

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В Муравленко (ЯНАО) в честь 40-летия города выступят группа «Комната культуры», исполнительница народных песен Марина Девятова и группа «Рондо». До конца недели для жителей запланированы развлекательные мероприятия, среди которых городские фестивали, квесты, флешмобы и кинопоказ под открытым небом. URA.RU подготовило афишу предстоящих событий. 5 сентября Место: центр интеллектуального развития детей и молодежи 6 сентября Место: сквер Ф. Салманова Место: лыжероллерная трасса 7 сентября Место: городской парк культуры и отдыха Место: улица Ленина Место: сквер Молодежный  Место: улицы города Место: летний стадион Место: сквер Юбилейный Место: сквер Ф. Салманова Место: спортивная площадка «Олимп», район школы №4 Место: городской парк культуры и отдыха Место: летний стадион 8 сентября Место: лыжероллерная трасса Место: отдел патриотического воспитания МКМИ Место: сквер Молодежный Место: сквер Ямальский Место: сквер здоровья Место: парковый бульвар Место: сквер Ф. Салманова Место: спортивная площадка «Олимп», район школы №4 Место: сквер Победы Место: городской парк культуры и отдыха В городском парке культуры и отдыха 7 и 8 сентября будут работать торговые павильоны. Время их работы — с 10:00 до 21:00.
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