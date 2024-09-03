В Муравленко (ЯНАО) в честь 40-летия города выступят группа «Комната культуры», исполнительница народных песен Марина Девятова и группа «Рондо». До конца недели для жителей запланированы развлекательные мероприятия, среди которых городские фестивали, квесты, флешмобы и кинопоказ под открытым небом. URA.RU подготовило афишу предстоящих событий.
5 сентября
Место: центр интеллектуального развития детей и молодежи
- 15:00. День технического творчества «Давай построим город!».
6 сентября
Место: сквер Ф. Салманова
- 15:00. Городской пленэр «Картина».
Место: лыжероллерная трасса
- 19:30. Ночной легкоатлетический забег «Муравленко в движении».
7 сентября
Место: городской парк культуры и отдыха
- 14:30. Городской фестиваль народного творчества «Таежная симфония». В рамках фестиваля будет установлен рекорд по приготовлению самого большого сбитня.
- 15:00. Концерт исполнительницы народных песен Марины Девятовой.
Место: улица Ленина
- 11:00. Парад трудовых коллективов.
Место: сквер Молодежный
- 12:30. Фестиваль воздушных змеев.
- 14:00. Аквагрим «Город счастливых детей».
Место: улицы города
- 12:30. Квест-игра «Город активных людей».
Место: летний стадион
- 12:30. Театрализованное представление «#Месторождения1984». Пригласительные билеты выдаются по заявкам организаций.
- 14:30. Кино под открытым небом.
- 17:00. Интеллектуальная игра «Код 40».
Место: сквер Юбилейный
- 14:00. Флешмоб «Танцующий Муравленко».
Место: сквер Ф. Салманова
- 14:00. Арт-квартирник.
Место: спортивная площадка «Олимп», район школы №4
- 15:30. Соревнования дворовых команд «В родных дворах родного города».
- 17:00. Турнир «Богатырские игры» с участием рекордсмена книги рекордов России Михаила Сидорычева.
Место: городской парк культуры и отдыха
- 19:00. Концерт группы «Комната культуры».
Место: летний стадион
- 20:00. Дискотека «80х-90х».
8 сентября
Место: лыжероллерная трасса
- 12:00. Экстремальный забег «Ямальский характер».
Место: отдел патриотического воспитания МКМИ
- 12:00. Соревнования по лазертагу «Калашникоф».
Место: сквер Молодежный
- 12:30. Развлекательная программа «Читающий сквер».
Место: сквер Ямальский
- 12:30. Арт-площадка «Северное сияние».
Место: сквер здоровья
- 13:00. Флешмоб «Танцующий Муравленко».
Место: парковый бульвар
- 14:00. Спортивный квест «С днем рождения, город!».
- Игротека «Знатоки».
Место: сквер Ф. Салманова
- 14:00. Концерт ансамбля «NEMALOXИТ».
- 16:30. Сиб-Арбат «Арт-вечер».
Место: спортивная площадка «Олимп», район школы №4
- 15:00. Товарищеский турнир по мини-футболу «Ты в игре».
Место: сквер Победы
- 16:00. Концерт духового оркестра детской музыкальной школы.
Место: городской парк культуры и отдыха
- 20:00. Концерт Александра Иванова и группы «Рондо».
В городском парке культуры и отдыха 7 и 8 сентября будут работать торговые павильоны. Время их работы — с 10:00 до 21:00.
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