Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разрушенной дороги в ХМАО

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело из-за разрушенной дороги в деревне Соснина Нижневартовского района. Местным жителям приходится добираться до соседних населенных пунктов на лодках или пешком. Об этом сообщил информационного центра Следкома.
«Поступило обращение об отсутствии транспортной доступности в деревне Соснина Нижневартовского района ХМАО. В связи с изменением русла реки Оби и размытием береговой линии часть единственной дороги, соединяющей деревню с другими населенными пунктами, обрушилась. Проезд автомобилей, в том числе специализированных служб, невозможен. Граждане вынуждены добираться до социально значимых объектов на лодках, либо проходить значительное расстояние пешком», — следует из сообщения.
Один из участков дороги проходит по территории Александровского района Томской области. По словам граждан, уже около восьми лет жители обоих регионов не могут добиться от местных администраций ремонта дороги. Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело и доложить о его расследовании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!