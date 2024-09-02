02 сентября 2024

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разрушенной дороги в ХМАО

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Дорогу в деревне Соснина не могут отремонтировать уже восемь лет
Дорогу в деревне Соснина не могут отремонтировать уже восемь лет Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело из-за разрушенной дороги в деревне Соснина Нижневартовского района. Местным жителям приходится добираться до соседних населенных пунктов на лодках или пешком. Об этом сообщил информационного центра Следкома.

«Поступило обращение об отсутствии транспортной доступности в деревне Соснина Нижневартовского района ХМАО. В связи с изменением русла реки Оби и размытием береговой линии часть единственной дороги, соединяющей деревню с другими населенными пунктами, обрушилась. Проезд автомобилей, в том числе специализированных служб, невозможен. Граждане вынуждены добираться до социально значимых объектов на лодках, либо проходить значительное расстояние пешком», — следует из сообщения.

Один из участков дороги проходит по территории Александровского района Томской области. По словам граждан, уже около восьми лет жители обоих регионов не могут добиться от местных администраций ремонта дороги. Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело и доложить о его расследовании.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело из-за разрушенной дороги в деревне Соснина Нижневартовского района. Местным жителям приходится добираться до соседних населенных пунктов на лодках или пешком. Об этом сообщил информационного центра Следкома. «Поступило обращение об отсутствии транспортной доступности в деревне Соснина Нижневартовского района ХМАО. В связи с изменением русла реки Оби и размытием береговой линии часть единственной дороги, соединяющей деревню с другими населенными пунктами, обрушилась. Проезд автомобилей, в том числе специализированных служб, невозможен. Граждане вынуждены добираться до социально значимых объектов на лодках, либо проходить значительное расстояние пешком», — следует из сообщения. Один из участков дороги проходит по территории Александровского района Томской области. По словам граждан, уже около восьми лет жители обоих регионов не могут добиться от местных администраций ремонта дороги. Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело и доложить о его расследовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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