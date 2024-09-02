Жители ХМАО жалуются на сорванные сроки ремонта дорог

Жители Пыть-Яха (ХМАО) раскритиковали местные власти за слишком долгий ремонт дорог. По словам горожан, замена асфальта на отдельных участках длится с начала лета.
«Три месяца назад на дороге около центрального рынка сняли асфальт и до сих пор нового нет. В администрации мне отвечали, то асфальта нет, то еще что-то… Потом вообще обратной связи от чиновников не было», — пояснил URA.RU местный активист Игорь Кувакин.
Аналогичная ситуация с заменой асфальта произошла и во 2а микрорайоне. По словам депутата городской думы Людмилы Завадской, дорожники там появились лишь с началом сентября. «После сильных ливней, на следующий день, начали закатывать дорогу. Хотя в думе обещали в первую очередь отремонтировать дорогу во 2а микрорайоне. Тем более, ее видел врио губернатора Руслан Кухарук. Сейчас все делается наспех. Ни разу не видела контроля соответствующих служб за ходом выполнения дорожных работ», — комментирует ситуацию URA.RU Завадская.
Власти муниципалитета заявляют, что держат ситуацию под контролем. По их заверениям, подрядчик выполнит все работы в срок. «Погодные условия пока не позволяют приступить подрядчику к работам. Мы нацелены на качественное решение вопросов горожан, поэтому в дождь ремонтировать дороги никто не будет, чтобы не вызвать негатива общественности», — пояснил URA.RU вице-мэр Пыть-Яха Олег Иревлин. На вопросы корреспондента о конкретных сроках, подрядчике и стоимости работ чиновник не стал отвечать и прервал разговор.
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