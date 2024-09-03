Новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат» из Грозного вновь стал Сергей Ташуев. С ним заключен контракт на два года, сообщает пресс-служба чеченской команды.
«Главным тренером футбольного клуба „Ахмат“ назначен Сергей Ташуев. Трудовой договор со специалистом подписан на два года», — сообщается в telegram-канале клуба.
Ташуев тренировал грозненский клуб с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством команда провела 32 матча в официальных турнирах. При наставнике команда показала лучший результат в истории РПЛ, заняв пятое место в сезоне 2022/23. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Магомеда Адиева.
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