ФК «Ахмат» назвал имя нового главного тренера. Фото

Ташуев возглавил ФК «Ахмат»
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ФХ «Ахмат» огласил имя главного тренера
ФХ «Ахмат» огласил имя главного тренера Фото:

Новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат» из Грозного вновь стал Сергей Ташуев. С ним заключен контракт на два года, сообщает пресс-служба чеченской команды. 

«Главным тренером футбольного клуба „Ахмат“ назначен Сергей Ташуев. Трудовой договор со специалистом подписан на два года», — сообщается в telegram-канале клуба.

Ташуев тренировал грозненский клуб с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством команда провела 32 матча в официальных турнирах. При наставнике команда показала лучший результат в истории РПЛ, заняв пятое место в сезоне 2022/23. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Магомеда Адиева. 

Сергей Ташуев вновь возглавил футбольный клуб «Ахмат» из Грозного
Сергей Ташуев вновь возглавил футбольный клуб «Ахмат» из Грозного
Фото:

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Новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат» из Грозного вновь стал Сергей Ташуев. С ним заключен контракт на два года, сообщает пресс-служба чеченской команды.  «Главным тренером футбольного клуба „Ахмат“ назначен Сергей Ташуев. Трудовой договор со специалистом подписан на два года», — сообщается в telegram-канале клуба. Ташуев тренировал грозненский клуб с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством команда провела 32 матча в официальных турнирах. При наставнике команда показала лучший результат в истории РПЛ, заняв пятое место в сезоне 2022/23. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Магомеда Адиева. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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