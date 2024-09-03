Энергодар лишился света из-за повреждения ЛЭП

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Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, лэп, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
Почему произошла авария, не уточняется Фото:

Энергодар и два района Запорожской области обесточены. Это произошло из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в администрации Энергодара.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города. Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы», — говорится в сообщении администрации в telegram-канале.

Почему именно произошло отключение, не уточняется. Свет появится после ремонта.

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Энергодар и два района Запорожской области обесточены. Это произошло из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в администрации Энергодара. «Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города. Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы», — говорится в сообщении администрации в telegram-канале. Почему именно произошло отключение, не уточняется. Свет появится после ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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