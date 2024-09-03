Энергодар лишился света из-за повреждения ЛЭП

03 сентября 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Почему произошла авария, не уточняется Фото: Илья Московец © URA.RU Энергодар и два района Запорожской области обесточены. Это произошло из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в администрации Энергодара. «Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города. Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы», — говорится в сообщении администрации в telegram-канале . Почему именно произошло отключение, не уточняется. Свет появится после ремонта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Энергодар и два района Запорожской области обесточены. Это произошло из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в администрации Энергодара. «Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города. Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы», — говорится в сообщении администрации в telegram-канале. Почему именно произошло отключение, не уточняется. Свет появится после ремонта.