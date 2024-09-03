Энергодар лишился света из-за повреждения ЛЭП

Почему произошла авария, не уточняется
Энергодар и два района Запорожской области обесточены. Это произошло из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в администрации Энергодара.
«Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города. Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы», — говорится в сообщении администрации в
Почему именно произошло отключение, не уточняется. Свет появится после ремонта.
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