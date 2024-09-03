Замкомандующего ЛенВО Муминджанов отрицает вину в получении взятки

Валерий Муминджанов обвиняется в получении взятки
Заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов отрицает вину, что он получал взятки. Об этом заявил его адвокат.
«Муминджанов отрицает вину в получении взятки», — заявил адвокат. Его слова приводит ТАСС из зала суда. Рассмотрение ходатайства об аресте Муминджанова переведено в закрытый режим.
Муминджанов был задержан 2 сентября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний. По данным некоторых источников, речь может идти о 20 миллионах рублей. Подробнее о деле Муминджанова — в материале URA.RU.
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