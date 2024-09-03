Замкомандующего ЛенВО Муминджанов отрицает вину в получении взятки

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Валерий Муминджанов обвиняется в получении взятки Фото:

Заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов отрицает вину, что он получал взятки. Об этом заявил его адвокат.

«Муминджанов отрицает вину в получении взятки», — заявил адвокат. Его слова приводит ТАСС из зала суда. Рассмотрение ходатайства об аресте Муминджанова переведено в закрытый режим.

Муминджанов был задержан 2 сентября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний. По данным некоторых источников, речь может идти о 20 миллионах рублей. Подробнее о деле Муминджанова — в материале URA.RU.

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Заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов отрицает вину, что он получал взятки. Об этом заявил его адвокат. «Муминджанов отрицает вину в получении взятки», — заявил адвокат. Его слова приводит ТАСС из зала суда. Рассмотрение ходатайства об аресте Муминджанова переведено в закрытый режим. Муминджанов был задержан 2 сентября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний. По данным некоторых источников, речь может идти о 20 миллионах рублей. Подробнее о деле Муминджанова — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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