Что известно о замкомандующего ЛенВО Лапина, задержанном за взятку

Замкомандующего ЛенВО Лапина Муминджанова задержали за получение взятки

02 сентября 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Муминджанову за получение взятки может грозить до 15 лет тюрьмы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России В Воронеже задержали замкомандующего Ленинградским военным округом, генерал-майора Валерия Муминджанова. Против него возбуждено ранее уголовное дело. Он обвиняется в получения взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний, с которыми заключал договора на поставку обмундирования для Минобороны РФ. Что известно о Муминджанове — в материале URA.RU. Карьера Валерия Муминджанова Муминджанов родился 23 сентября 1968 года. Он начал свою карьеру в Горьковском высшем военном училище тыла им. Баграмяна и продолжил образование в Военной академии Генштаба. С 1996 по 1997 годы мужчина был начальником вещевой службы бригады материального обеспечения 20-й армии, расположенной в Воронеже. Затем он занимал аналогичную должность в 10-й танковой дивизии в Богучаре. В период с 2001 по 2003 годы генерал-майор исполнял обязанности начальника штаба тыла 20-й армии. Позже, в 2014 году, Муминджанов стал заместителем начальника Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ по ресурсному обеспечению. Позднее Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны и в 2015 году получил звание генерал-майора. В мае 2024 года, когда генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, Муминджанов стал его заместителем. Новость по теме Что известно о новых командующих военными округами РФ Награды Муминджанов 28 августа 2020 года был отмечен благодарностью Главы Республики Крым за успешное выполнение задач, поставленных тогда министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В частности за развертывание линий магистрального водопровода до Симферопольского водохранилища. Муминджанова задержали в Воронеже, его доставили в Москву Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Задержание Муминджанова Главное военное следственное управление СК РФ 2 сентября возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора, он обвиняется в получении взятки от коммерческой организации на сумму свыше 20 млн рублей. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. В этот же день, 2 сентября, заместитель главкома ЛенВО был задержан в Воронеже, после его доставили в Москву для проведения следственных мероприятий. При этом следствие будет добиваться ареста мужчины. Вопрос об избрании ему меры пресечения находится в стадии решения. Проверки по имуществу Муминджанова В ходе следственных действий также выяснилось, что Валерий Муминджанов и члены его семьи владеют недвижимостью в Москве и Воронеже на сумму более 120 млн рублей, а также автомобилем марки Land Rover Freelander. На данный момент проверяется законность приобретения данных объектов. По данным telegram-канала Shot, общая стоимость этих активов оценивается примерно в 10 млн рублей. Остальные 110 млн рублей имущества, упомянутые СК РФ, записаны «иначе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Воронеже задержали замкомандующего Ленинградским военным округом, генерал-майора Валерия Муминджанова. Против него возбуждено ранее уголовное дело. Он обвиняется в получения взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний, с которыми заключал договора на поставку обмундирования для Минобороны РФ. Что известно о Муминджанове — в материале URA.RU. Муминджанов родился 23 сентября 1968 года. Он начал свою карьеру в Горьковском высшем военном училище тыла им. Баграмяна и продолжил образование в Военной академии Генштаба. С 1996 по 1997 годы мужчина был начальником вещевой службы бригады материального обеспечения 20-й армии, расположенной в Воронеже. Затем он занимал аналогичную должность в 10-й танковой дивизии в Богучаре. В период с 2001 по 2003 годы генерал-майор исполнял обязанности начальника штаба тыла 20-й армии. Позже, в 2014 году, Муминджанов стал заместителем начальника Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ по ресурсному обеспечению. Позднее Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны и в 2015 году получил звание генерал-майора. В мае 2024 года, когда генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, Муминджанов стал его заместителем. Муминджанов 28 августа 2020 года был отмечен благодарностью Главы Республики Крым за успешное выполнение задач, поставленных тогда министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В частности за развертывание линий магистрального водопровода до Симферопольского водохранилища. Главное военное следственное управление СК РФ 2 сентября возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора, он обвиняется в получении взятки от коммерческой организации на сумму свыше 20 млн рублей. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. В этот же день, 2 сентября, заместитель главкома ЛенВО был задержан в Воронеже, после его доставили в Москву для проведения следственных мероприятий. При этом следствие будет добиваться ареста мужчины. Вопрос об избрании ему меры пресечения находится в стадии решения. В ходе следственных действий также выяснилось, что Валерий Муминджанов и члены его семьи владеют недвижимостью в Москве и Воронеже на сумму более 120 млн рублей, а также автомобилем марки Land Rover Freelander. На данный момент проверяется законность приобретения данных объектов. По данным telegram-канала Shot, общая стоимость этих активов оценивается примерно в 10 млн рублей. Остальные 110 млн рублей имущества, упомянутые СК РФ, записаны «иначе».