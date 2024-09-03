«Ему дали бумагу и ручку»: на Украине заявили о скорой отставке Кулебы

Причина возможного увольнения Дмитрия Кулебы не указаны
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может скоро уйти в отставку. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов).
«Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал Гончаренко в своем сообщении информацию о котором разместил в telegram-канале. Подробности о причинах возможного увольнения Кулебы или официальных комментариев МИД Украины пока нет.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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