«Ему дали бумагу и ручку»: на Украине заявили о скорой отставке Кулебы

Гончаренко*: Кулебе уже выдали бумагу и ручку для заявления об отставке

04 сентября 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Причина возможного увольнения Дмитрия Кулебы не указаны Фото: Официальный сайт президента Украины Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может скоро уйти в отставку. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). «Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал Гончаренко в своем сообщении информацию о котором разместил в telegram-канале. Подробности о причинах возможного увольнения Кулебы или официальных комментариев МИД Украины пока нет. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может скоро уйти в отставку. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). «Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал Гончаренко в своем сообщении информацию о котором разместил в telegram-канале. Подробности о причинах возможного увольнения Кулебы или официальных комментариев МИД Украины пока нет. * Внесен в перечень террористов и экстремистов