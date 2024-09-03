03 сентября 2024

«Ему дали бумагу и ручку»: на Украине заявили о скорой отставке Кулебы

Гончаренко*: Кулебе уже выдали бумагу и ручку для заявления об отставке
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Причина возможного увольнения Дмитрия Кулебы не указаны Фото:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может скоро уйти в отставку. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал Гончаренко в своем сообщении информацию о котором разместил в telegram-канале. Подробности о причинах возможного увольнения Кулебы или официальных комментариев МИД Украины пока нет.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может скоро уйти в отставку. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). «Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал Гончаренко в своем сообщении информацию о котором разместил в telegram-канале. Подробности о причинах возможного увольнения Кулебы или официальных комментариев МИД Украины пока нет. * Внесен в перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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