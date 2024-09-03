Киев решил разместить войска в зоне у Чернобыльской АЭС

Украина исключит участок своей границы с Белоруссией из зоны отчуждения, возникшей после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом заявили в МВД страны. Уточняется, что эти действия направлены на усиление обороны и контроля заграницей.
«Речь идет о 50-метровой полосе вдоль украинско-белорусской границы, которая проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения», — говорится в сообщении МВД. В ведомстве заявили, что ширина участка вдоль границы с Россией и Белоруссией составит до 2 км.
Ранее МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска от пограничных территорий. Там заявили, что республика якобы перебрасывает войска под видом боевых учений. При этом в Белоруссии отметили, что Киев не направлял официальные обращения с просьбой отвести войска.
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