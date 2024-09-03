03 сентября 2024

Киев решил разместить войска в зоне у Чернобыльской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Это необходимо для усиления обороны и контроля за пограничной областью, заявили в МВД
Это необходимо для усиления обороны и контроля за пограничной областью, заявили в МВД Фото:

Украина исключит участок своей границы с Белоруссией из зоны отчуждения, возникшей после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом заявили в МВД страны. Уточняется, что эти действия направлены на усиление обороны и контроля заграницей.

«Речь идет о 50-метровой полосе вдоль украинско-белорусской границы, которая проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения», — говорится в сообщении МВД. В ведомстве заявили, что ширина участка вдоль границы с Россией и Белоруссией составит до 2 км.

Ранее МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска от пограничных территорий. Там заявили, что республика якобы перебрасывает войска под видом боевых учений. При этом в Белоруссии отметили, что Киев не направлял официальные обращения с просьбой отвести войска.

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Украина исключит участок своей границы с Белоруссией из зоны отчуждения, возникшей после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом заявили в МВД страны. Уточняется, что эти действия направлены на усиление обороны и контроля заграницей. «Речь идет о 50-метровой полосе вдоль украинско-белорусской границы, которая проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения», — говорится в сообщении МВД. В ведомстве заявили, что ширина участка вдоль границы с Россией и Белоруссией составит до 2 км. Ранее МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска от пограничных территорий. Там заявили, что республика якобы перебрасывает войска под видом боевых учений. При этом в Белоруссии отметили, что Киев не направлял официальные обращения с просьбой отвести войска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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