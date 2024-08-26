МИД Белоруссии: Киев официально не просил Минск отвести войска от границы

26 августа 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Заявления о том, чтобы Минск отвел войска от границы с Украиной, публиковались лишь в Интернете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Киев не направлял Минску официальные обращения с просьбой об отводе войск от украинско-белорусской границы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. «Официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали», — заявил Глаз, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что подобное сообщение было лишь в Интернете, однако там бывают и фейки. Кроме того, вопросы о целях этого заявления нужно адресовать напрямую украинскому МИД. Пресс-секретарь отметил, что Белоруссия была бы признательна, если бы стране кто-то разъяснил логику подобного заявления, которая, по мнению представителей республики, является замысловатой. Анатолий Глаз также отметил, что украинское руководство использует территорию Белоруссии для запуска боевых дронов, а затем выражает удивление действиями вооруженных сил республики. Глаз обозначил, что действия вооруженных сил Белоруссии направлены на обеспечение безопасности страны и ее граждан в ответ на провокации со стороны Украины. Кроме того, пресс-секретарь выразил недоумение по поводу логики действий украинской стороны и предположил, что может быть задействована «хитрая игра» для внутреннего потребления или для получения поддержки с Запада. Глаз предостерег украинское руководство от возможности перехитрить самих себя в такой игре. Ранее сообщалось, что МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска от пограничных территорий. Так, во внешнеполитическом ведомстве считают, что республика под видом боевых учений перебрасывает войска, технику и вооружения в Гомельскую область, которая граничит с Украиной. Также в МИД отметили, что, если Минск нарушит границы, то Украина примет все необходимые меры для реализации права на самооборону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев не направлял Минску официальные обращения с просьбой об отводе войск от украинско-белорусской границы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. «Официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали», — заявил Глаз, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что подобное сообщение было лишь в Интернете, однако там бывают и фейки. Кроме того, вопросы о целях этого заявления нужно адресовать напрямую украинскому МИД. Пресс-секретарь отметил, что Белоруссия была бы признательна, если бы стране кто-то разъяснил логику подобного заявления, которая, по мнению представителей республики, является замысловатой. Анатолий Глаз также отметил, что украинское руководство использует территорию Белоруссии для запуска боевых дронов, а затем выражает удивление действиями вооруженных сил республики. Глаз обозначил, что действия вооруженных сил Белоруссии направлены на обеспечение безопасности страны и ее граждан в ответ на провокации со стороны Украины. Кроме того, пресс-секретарь выразил недоумение по поводу логики действий украинской стороны и предположил, что может быть задействована «хитрая игра» для внутреннего потребления или для получения поддержки с Запада. Глаз предостерег украинское руководство от возможности перехитрить самих себя в такой игре. Ранее сообщалось, что МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска от пограничных территорий. Так, во внешнеполитическом ведомстве считают, что республика под видом боевых учений перебрасывает войска, технику и вооружения в Гомельскую область, которая граничит с Украиной. Также в МИД отметили, что, если Минск нарушит границы, то Украина примет все необходимые меры для реализации права на самооборону.