В США сделали заявление об атаке по РФ после удара в Полтаве

Соединенные Штаты Америки не хотят давать разрешение Киеву использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, пересмотр этого решения не планируется.
«Что касается нашей политики в части вопроса о возможности разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь России, то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит», — сообщила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Информация появилась на сайте белого дома.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно просил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешить бить предоставленным вооружением по территориям РФ. Однако до сих пор получал отказ. При этом в России заявили о жестком ответе в случае, если просьбы Зеленского будут удовлетворены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.