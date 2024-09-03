03 сентября 2024

В США сделали заявление об атаке по РФ после удара в Полтаве

Белый дом: в США снова не разрешат Киеву ударить американским оружием вглубь РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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США снова не разрешили ВСУ ударить по РФ
США снова не разрешили ВСУ ударить по РФ Фото:

Соединенные Штаты Америки не хотят давать разрешение Киеву использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, пересмотр этого решения не планируется. 

«Что касается нашей политики в части вопроса о возможности разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь России, то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит», — сообщила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Информация появилась на сайте белого дома. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно просил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешить бить предоставленным вооружением по территориям РФ. Однако до сих пор получал отказ. При этом в России заявили о жестком ответе в случае, если просьбы Зеленского будут удовлетворены. 

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Соединенные Штаты Америки не хотят давать разрешение Киеву использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, пересмотр этого решения не планируется.  «Что касается нашей политики в части вопроса о возможности разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь России, то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит», — сообщила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Информация появилась на сайте белого дома.  Ранее украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно просил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешить бить предоставленным вооружением по территориям РФ. Однако до сих пор получал отказ. При этом в России заявили о жестком ответе в случае, если просьбы Зеленского будут удовлетворены. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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