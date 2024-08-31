Зеленский взмолился перед Западом о снятии ограничения на удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешение бить предоставленным Украине вооружением по территориям Российской Федерации. По мимо этого, он попросил дальнобойные снаряды и ракеты.
«И я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — отметил Зеленский. Свое обращение к европейским странам и США он выложил у себя в telegram-канале.
Он также напомнил о договоренности между странами с Украиной на счет систем ПВО и ракетах к ним. По его словам, новости о дополнительных системах, предоставляемых украинским военным, заставляют Киев работать еще активнее.
Ранее сообщалось, что Вашингтон согласился обсудить с Украиной вопрос о снятии запрета на удары вглубь России американским оружием. В США уже устали от просьб Зеленского об использовании западного оружия.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь призвал страны Евросоюза разрешить Украине бить по России европейским оружием. В то время как во Франции считают, что такое решение приведет к максимальной эскалации конфликта.
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