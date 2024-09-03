Мобильный оператор Tele2 меняет название

04 сентября 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Соглашение об использовании прежнего названия действует до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оператор мобильной связи Tele2 сменил название на T2 после ребрендинга. Об этом заявил гендиректор компании Антон Годовиков. «Мы не стали продлевать права на использование текущего бренда Tele2 со шведами, потому что понимаем: он нам уже жмет», — сообщил Годовиков «Ведомостям». Соглашение об использовании прежнего названия действует до конца текущего года. Компания «Tele2 Россия» была основана шведской группой Tele2 AB. Весной 2013 года ВТБ выкупил российский бизнес оператора у шведов за 2,4 млрд долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оператор мобильной связи Tele2 сменил название на T2 после ребрендинга. Об этом заявил гендиректор компании Антон Годовиков. «Мы не стали продлевать права на использование текущего бренда Tele2 со шведами, потому что понимаем: он нам уже жмет», — сообщил Годовиков «Ведомостям». Соглашение об использовании прежнего названия действует до конца текущего года. Компания «Tele2 Россия» была основана шведской группой Tele2 AB. Весной 2013 года ВТБ выкупил российский бизнес оператора у шведов за 2,4 млрд долларов.