Свердловчан ждет самый холодный день недели

Пулин: 4 сентября в Свердловской области станет самым холодным днем недели

04 сентября 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 4 сентября возможен небольшой дождь Фото: Размик Закарян © URA.RU Самым холодным днем недели в Свердловской области прогнозируется среда 4 сентября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В среду территория Свердловской области будет расположена в холодной воздушной массе, распространившейся по восточной периферии антициклона. Вообще, 4 сентября прогнозируется наиболее холодным днем недели… Смещаясь на юг, тепло достигнет границ Свердловской области в пятницу. До этого времени дневные температуры ожидаются достаточно низкими, а по ночам есть вероятность заморозков на почве», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге в этот день будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и порывы ветра до 11 метров в секунду. Температура воздуха в городе будет варьироваться от 12 до 14 градусов днем и от 7 до 9 ночью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самым холодным днем недели в Свердловской области прогнозируется среда 4 сентября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В среду территория Свердловской области будет расположена в холодной воздушной массе, распространившейся по восточной периферии антициклона. Вообще, 4 сентября прогнозируется наиболее холодным днем недели… Смещаясь на юг, тепло достигнет границ Свердловской области в пятницу. До этого времени дневные температуры ожидаются достаточно низкими, а по ночам есть вероятность заморозков на почве», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге в этот день будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и порывы ветра до 11 метров в секунду. Температура воздуха в городе будет варьироваться от 12 до 14 градусов днем и от 7 до 9 ночью.