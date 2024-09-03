03 сентября 2024

Свердловчан ждет самый холодный день недели

Пулин: 4 сентября в Свердловской области станет самым холодным днем недели
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В Екатеринбурге 4 сентября возможен небольшой дождь Фото:

Самым холодным днем недели в Свердловской области прогнозируется среда 4 сентября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В среду территория Свердловской области будет расположена в холодной воздушной массе, распространившейся по восточной периферии антициклона. Вообще, 4 сентября прогнозируется наиболее холодным днем недели… Смещаясь на юг, тепло достигнет границ Свердловской области в пятницу. До этого времени дневные температуры ожидаются достаточно низкими, а по ночам есть вероятность заморозков на почве», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге в этот день будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и порывы ветра до 11 метров в секунду. Температура воздуха в городе будет варьироваться от 12 до 14 градусов днем и от 7 до 9 ночью.

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Самым холодным днем недели в Свердловской области прогнозируется среда 4 сентября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В среду территория Свердловской области будет расположена в холодной воздушной массе, распространившейся по восточной периферии антициклона. Вообще, 4 сентября прогнозируется наиболее холодным днем недели… Смещаясь на юг, тепло достигнет границ Свердловской области в пятницу. До этого времени дневные температуры ожидаются достаточно низкими, а по ночам есть вероятность заморозков на почве», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге в этот день будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и порывы ветра до 11 метров в секунду. Температура воздуха в городе будет варьироваться от 12 до 14 градусов днем и от 7 до 9 ночью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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