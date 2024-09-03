В Перми квартиры с красивыми видами на город

Стоимость квартир с видами на город доходит до 80 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми стоимость самой дорогой квартиры на первичном рынке достигает 80 млн рублей. На «вторичке» элитную недвижимость можно купить за 40 млн рублей. Часто в цену таких квартир включают террасы с панорамными видами на город. Корреспондент URA.RU изучил объявления, опубликованные на сайте «Авито Недвижимости», и нашел самые дорогие видовые квартиры.

«Пентхаус с террасой и потрясающим видом на реку Каму, театр оперы и балета», — пишет продавец пятикомнатной квартиры на одиннадцатом этаже МФК «Москва», которая продается за 80 млн рублей. Он уточняет, что площадь террасы — 241 квадратный метр, в то время как сама квартира только 216,2 квадратных метра. При этом на объекте сделана только предчистовая отделка, и покупателю необходимо самостоятельно делать ремонт.

Квартира и терраса продается без отделки и мебели, но продавец предлагает варианты дизайна интерьера сайт «Авито»

За 38 млн рублей в Перми продают пятикомнатную квартиру на предпоследнем этаже восьмиэтажного дома на улице Сибирская. У нее также есть терраса площадью 198 квадратных метров. Продавец отмечает, что на этаже расположена только одна квартира, а сверху и снизу живут добропорядочные соседи.

Отделку квартиры и вид с террасы продавец оставил в секрете сайт «Авито»

Еще две видовые квартиры готовы продать за 35 млн рублей. Одна из них четырехкомнатная расположена на 15 этаже в доме в Мотовилихинском районе. С балкона открывается вид на Каму. На нем установлены качель, мангал и фонари. Площадь балкона — 90 квадратных метров. В самой квартире есть сауна, тропический душ и домашний кинотеатр.

В квартире кроме большого балкона есть еще застекленная лоджия сайт «Авито»

За эту же цену отдают «трешку» с панорамным видом на город, которая находится на 18 этаже дома в Свердловском районе. Но здесь терраса всего 18 квадратных метров. С нее также видно реку. Покупатель получит жилье вместе с отделкой и мебелью, уточняет продавец.

Продавец уверят, что с террасы можно рассмотреть Каму сайт «Авито»