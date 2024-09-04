Алаудинов назвал армию РФ самой боеспособной в мире

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По словам командира "Ахмата" Апти Алаудинова такого опыта, как у российской армии, нет ни у одной страны мира
По словам командира "Ахмата" Апти Алаудинова такого опыта, как у российской армии, нет ни у одной страны мира Фото:

Российская армия является самой боеспособной армией в мире. Такого опыта, какой есть у бойцов РФ, нет ни у одной армии мира, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Такого опыта, как у нас, нет ни у кого. И это факт. На сегодняшний день российская армия — самая боеспособная армия в мире», — сообщил Апти Алаудинов в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что у ВС РФ есть подразделение любого направления, всегда и полностью готовые к бою.

Ранее глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов также говорил о том, что российская армия является самой боеспособной в мире. Он объяснил это ядерным превосходством России и большим количеством личного состава, чем, например, у армии США. Его слова передает «Национальная служба новостей».

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Российская армия является самой боеспособной армией в мире. Такого опыта, какой есть у бойцов РФ, нет ни у одной армии мира, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Такого опыта, как у нас, нет ни у кого. И это факт. На сегодняшний день российская армия — самая боеспособная армия в мире», — сообщил Апти Алаудинов в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что у ВС РФ есть подразделение любого направления, всегда и полностью готовые к бою. Ранее глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов также говорил о том, что российская армия является самой боеспособной в мире. Он объяснил это ядерным превосходством России и большим количеством личного состава, чем, например, у армии США. Его слова передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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