Улицы Титова и Ямальская перекроют для прокладки сетей
В Салехарде временно перекрывают движение по улицам Ямальская и Титова в связи с прокладкой сетей. Об этом сообщает администрация города.
«Дорожники сообщают о временном перекрытии движения по ул. Ямальская и ул.Титова. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», — сообщает администрация в своем telegram-канале.
Сети будут прокладывать с 4 по 22 сентября. По всему участку установят знаки, запрещающие въезд.
Титова перекрыли до Мира, по перекрытым участкам дороги стоят запрещающие въезд знаки
Ранее URA.RU сообщало о перекрытии объездной дороги в Салехарде. Ремонтные работы продолжатся до 13 сентября.
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