03 сентября 2024

В Салехарде временно перекрыли центральные улицы. Карта

Движение в Салехарде приостановили по улицам Титова и Ямальская до 22 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы Титова и Ямальская перекроют для прокладки сетей
Улицы Титова и Ямальская перекроют для прокладки сетей Фото:

В Салехарде временно перекрывают движение по улицам Ямальская и Титова в связи с прокладкой сетей. Об этом сообщает администрация города.

«Дорожники сообщают о временном перекрытии движения по ул. Ямальская и ул.Титова. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», — сообщает администрация в своем telegram-канале.

Сети будут прокладывать с 4 по 22 сентября. По всему участку установят знаки, запрещающие въезд.

Титова перекрыли до Мира, по перекрытым участкам дороги стоят запрещающие въезд знаки
Титова перекрыли до Мира, по перекрытым участкам дороги стоят запрещающие въезд знаки
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о перекрытии объездной дороги в Салехарде. Ремонтные работы продолжатся до 13 сентября.

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В Салехарде временно перекрывают движение по улицам Ямальская и Титова в связи с прокладкой сетей. Об этом сообщает администрация города. «Дорожники сообщают о временном перекрытии движения по ул. Ямальская и ул.Титова. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», — сообщает администрация в своем telegram-канале. Сети будут прокладывать с 4 по 22 сентября. По всему участку установят знаки, запрещающие въезд. Ранее URA.RU сообщало о перекрытии объездной дороги в Салехарде. Ремонтные работы продолжатся до 13 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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