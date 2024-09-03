В Тюмень вернется тепло

Потепление продлится пять дней
В Тюмени ожидается потепление: 9 сентября температура воздуха поднимется выше 20 градусов и продержится на этой отметке пять дней. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».
«Тюмень, 9 сентября: температура воздуха днем +21 градус. Аналогично — 10, 11, 12 сентября. 13 сентября днем — 20 градусов тепла», — следует из данных сервиса.
Ночью в эти дни будет до 11 градусов тепла. 9 и 11 сентября ожидается небольшой дождь, в остальное время будет солнечно.
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