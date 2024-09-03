03 сентября 2024

В Тюмень вернется тепло

В Тюмени 9 сентября потеплеет до +21
© Служба новостей «URA.RU»
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Потепление продлится пять дней
Потепление продлится пять дней Фото:

В Тюмени ожидается потепление: 9 сентября температура воздуха поднимется выше 20 градусов и продержится на этой отметке пять дней. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».

«Тюмень, 9 сентября: температура воздуха днем +21 градус. Аналогично — 10, 11, 12 сентября. 13 сентября днем — 20 градусов тепла», — следует из данных сервиса.

Ночью в эти дни будет до 11 градусов тепла. 9 и 11 сентября ожидается небольшой дождь, в остальное время будет солнечно.

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В Тюмени ожидается потепление: 9 сентября температура воздуха поднимется выше 20 градусов и продержится на этой отметке пять дней. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода». «Тюмень, 9 сентября: температура воздуха днем +21 градус. Аналогично — 10, 11, 12 сентября. 13 сентября днем — 20 градусов тепла», — следует из данных сервиса. Ночью в эти дни будет до 11 градусов тепла. 9 и 11 сентября ожидается небольшой дождь, в остальное время будет солнечно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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