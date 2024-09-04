Алаудинов нашел просчет ВСУ, который они не учли при вторжении в Курскую область

При атаке на Курскую область Украина планировала, что Россия перебросит свои войска с других направлений и не сможет удержать Курскую АЭС. ВСУ задействовали все свое вооружение, потому что взятие этой станции дало бы им возможность диктовать условия в переговорах с РФ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, подчеркнув, что Россия остановила вторжение ВСУ без переброски войск, за счет чего начала достигать значительных успехов, в частности, на Донецком направлении.
«[Взятием Украиной КАЭС] Планировалось заставить Россию, во-первых, снять наши силы и средства со всех участков фронта, ну и поставить нас на колени, заставить пойти на переговоры на своих условиях <...> А за счет того, что мы не сняли наши ресурсы с других участков фронта, донецкое направление уже пошло вперед, наши силы пошли вперед, и противник уже посыпался», — сообщил Апти Алаудинов в беседе с ТАСС. Он добавил, что Россия сумела малыми силами остановить продвижение ВСУ и не дала им захватить КАЭС, при этом не перебрасывая силы с других фронтов СВО.
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