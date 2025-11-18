Москву атаковал третий за последний час беспилотник
18 ноября 2025 в 21:04
Фото: © URA.RU
ВСУ в очередной раз атаковали Москву с воздуха. Об очередном сбитом беспилотнике отчитался мэр столицы Сергей Собянин. Уничтоженный дрон стал по счету третьим за последний час.
