«Были проблемы с психикой»: в Таиланде нашли изуродованное тело туриста из Нижнего Тагила. Фото

В Таиланде нашли изуродованное тело туриста из Нижнего Тагила со следами пыток

04 сентября 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Тело по пояс голого мужчины лежало в канаве Фото: Илья Московец © URA.RU На Пхукете (Таиланд) местные жители обнаружили в канаве изуродованное тело 27-летнего Ильи Орлова из Нижнего Тагила. Все лицо туриста было в синяках, а его руки в порезах до кости. У мужчины остались маленький ребенок и супруга, которая утверждает, что у Ильи были серьезные проблемы с психикой, а сам он хотел совершить суицид. Информация об этом появилась в Telegram. «Местные жители обнаружили тело по пояс голого мужчины в канаве возле статуи Пхая Нага со следами пыток на Пхукете. Рядом с ним была найдена черная сумка для документов, в которой следователи обнаружили паспорт гражданина РФ на имя 27-летнего Ильи Орлова. Судмедэксперты осмотрели тело и обнаружили следы пыток. Травмы наносились твердым предметом и ножом», — передает Shot. Однако следователи не нашли следов крови и орудие преступления в месте, где находилось тело. Поэтому сейчас рассматривается версия, что Орлова убили, а тело подкинули в канаву. Сотрудники полиции Пхукета допросили жену погибшего. По ее словам, ранее мужчина говорил о суициде и пытался его совершить, предлагая супруге сделать это вместе. Маленький ребенок семейной пары сейчас находится с бабушкой в Паттайе. Расследованием преступление занимается туристическая полиция. Силовики пытались отследить место преступления по камерам, но в роковой день они не работали. Отмечается, что в ближайших отелях работники не узнали Орлова по фото. Над раскрытием дела работает туристическая полиция telegram-канал Shot Фото: У семейной пары есть маленький ребенок telegram-канал Shot Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Пхукете (Таиланд) местные жители обнаружили в канаве изуродованное тело 27-летнего Ильи Орлова из Нижнего Тагила. Все лицо туриста было в синяках, а его руки в порезах до кости. У мужчины остались маленький ребенок и супруга, которая утверждает, что у Ильи были серьезные проблемы с психикой, а сам он хотел совершить суицид. Информация об этом появилась в Telegram. «Местные жители обнаружили тело по пояс голого мужчины в канаве возле статуи Пхая Нага со следами пыток на Пхукете. Рядом с ним была найдена черная сумка для документов, в которой следователи обнаружили паспорт гражданина РФ на имя 27-летнего Ильи Орлова. Судмедэксперты осмотрели тело и обнаружили следы пыток. Травмы наносились твердым предметом и ножом», — передает Shot. Однако следователи не нашли следов крови и орудие преступления в месте, где находилось тело. Поэтому сейчас рассматривается версия, что Орлова убили, а тело подкинули в канаву. Сотрудники полиции Пхукета допросили жену погибшего. По ее словам, ранее мужчина говорил о суициде и пытался его совершить, предлагая супруге сделать это вместе. Маленький ребенок семейной пары сейчас находится с бабушкой в Паттайе. Расследованием преступление занимается туристическая полиция. Силовики пытались отследить место преступления по камерам, но в роковой день они не работали. Отмечается, что в ближайших отелях работники не узнали Орлова по фото.