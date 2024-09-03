03 сентября 2024

«Были проблемы с психикой»: в Таиланде нашли изуродованное тело туриста из Нижнего Тагила. Фото

В Таиланде нашли изуродованное тело туриста из Нижнего Тагила со следами пыток
© Служба новостей «URA.RU»
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Труп на улице Ключевская. Екатеринбург , смерть, труп, ноги, кроссовки, покойник, мертвый
Тело по пояс голого мужчины лежало в канаве Фото:

На Пхукете (Таиланд) местные жители обнаружили в канаве изуродованное тело 27-летнего Ильи Орлова из Нижнего Тагила. Все лицо туриста было в синяках, а его руки в порезах до кости. У мужчины остались маленький ребенок и супруга, которая утверждает, что у Ильи были серьезные проблемы с психикой, а сам он хотел совершить суицид. Информация об этом появилась в Telegram.

«Местные жители обнаружили тело по пояс голого мужчины в канаве возле статуи Пхая Нага со следами пыток на Пхукете. Рядом с ним была найдена черная сумка для документов, в которой следователи обнаружили паспорт гражданина РФ на имя 27-летнего Ильи Орлова. Судмедэксперты осмотрели тело и обнаружили следы пыток. Травмы наносились твердым предметом и ножом», — передает Shot.

Однако следователи не нашли следов крови и орудие преступления в месте, где находилось тело. Поэтому сейчас рассматривается версия, что Орлова убили, а тело подкинули в канаву. Сотрудники полиции Пхукета допросили жену погибшего. По ее словам, ранее мужчина говорил о суициде и пытался его совершить, предлагая супруге сделать это вместе. Маленький ребенок семейной пары сейчас находится с бабушкой в Паттайе.

Расследованием преступление занимается туристическая полиция. Силовики пытались отследить место преступления по камерам, но в роковой день они не работали. Отмечается, что в ближайших отелях работники не узнали Орлова по фото.

Над раскрытием дела работает туристическая полиция
Над раскрытием дела работает туристическая полиция
Фото:
У семейной пары есть маленький ребенок
У семейной пары есть маленький ребенок
Фото:

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На Пхукете (Таиланд) местные жители обнаружили в канаве изуродованное тело 27-летнего Ильи Орлова из Нижнего Тагила. Все лицо туриста было в синяках, а его руки в порезах до кости. У мужчины остались маленький ребенок и супруга, которая утверждает, что у Ильи были серьезные проблемы с психикой, а сам он хотел совершить суицид. Информация об этом появилась в Telegram. «Местные жители обнаружили тело по пояс голого мужчины в канаве возле статуи Пхая Нага со следами пыток на Пхукете. Рядом с ним была найдена черная сумка для документов, в которой следователи обнаружили паспорт гражданина РФ на имя 27-летнего Ильи Орлова. Судмедэксперты осмотрели тело и обнаружили следы пыток. Травмы наносились твердым предметом и ножом», — передает Shot. Однако следователи не нашли следов крови и орудие преступления в месте, где находилось тело. Поэтому сейчас рассматривается версия, что Орлова убили, а тело подкинули в канаву. Сотрудники полиции Пхукета допросили жену погибшего. По ее словам, ранее мужчина говорил о суициде и пытался его совершить, предлагая супруге сделать это вместе. Маленький ребенок семейной пары сейчас находится с бабушкой в Паттайе. Расследованием преступление занимается туристическая полиция. Силовики пытались отследить место преступления по камерам, но в роковой день они не работали. Отмечается, что в ближайших отелях работники не узнали Орлова по фото.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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