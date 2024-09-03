Медведь танцевал у дерева и оставлял послание другим животным (архивное фото)
В Пермском крае камеры на территории Вишерского заповедника засняли, как медведь трется о дерево и танцует. Видео выложили в группу заповедника в соцсети «ВКонтакте».
«Мишка пишет пост в таежных соцсетях: „Я был здесь. Я самый красивый, сильный, умный и так далее“. Он сообщает соседям какого он роста, пола и темперамента», — сказано в подписи к видео.
Уточняется, что таежная «соцсеть» — это способ общения между животными. При помощи таких танцев они оставляют метки на деревьях, чтобы другие звери по запаху определяли, кто обитает на этой территории.
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