03 сентября 2024

Камеры Вишерского заповедника в Пермском крае засняли танец медведя. Видео

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Медведь танцевал у дерева и оставлял послание другим животным (архивное фото)
Медведь танцевал у дерева и оставлял послание другим животным (архивное фото) Фото:

В Пермском крае камеры на территории Вишерского заповедника засняли, как медведь трется о дерево и танцует. Видео выложили в группу заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«Мишка пишет пост в таежных соцсетях: „Я был здесь. Я самый красивый, сильный, умный и так далее“. Он сообщает соседям какого он роста, пола и темперамента», — сказано в подписи к видео.

Уточняется, что таежная «соцсеть» — это способ общения между животными. При помощи таких танцев они оставляют метки на деревьях, чтобы другие звери по запаху определяли, кто обитает на этой территории.

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В Пермском крае камеры на территории Вишерского заповедника засняли, как медведь трется о дерево и танцует. Видео выложили в группу заповедника в соцсети «ВКонтакте». «Мишка пишет пост в таежных соцсетях: „Я был здесь. Я самый красивый, сильный, умный и так далее“. Он сообщает соседям какого он роста, пола и темперамента», — сказано в подписи к видео. Уточняется, что таежная «соцсеть» — это способ общения между животными. При помощи таких танцев они оставляют метки на деревьях, чтобы другие звери по запаху определяли, кто обитает на этой территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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