Отец убитой в Тагиле школьницы пришел с оружием на следственный эксперимент

04 сентября 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Отец убитой девочки (справа) хотел отомстить предполагаемому преступнику Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы пришел с оружием на следственный эксперимент, куда доставили подозреваемого в преступлении. Подробности трагических событий передает корреспондент URA.RU, который находится на предполагаемом месте убийства. «Мужчина, потерявший дочь, схватился за нож, но силовики его вовремя сумели остановить. Он хотел выйти вооруженным из своей квартиры и учинить расправу над вероятным преступником. Раздавленный горем мужчина плакал, кричал, что хочет Александрова убить. Полицейским удалось его образумить», — рассказал корреспондент. В данные минуты в общежитии на улице Юности проходит следственный эксперимент с участием подозреваемого Владимира Александрова. По версии следствия, он мог расправиться с 11-летней девочкой, своей соседкой. Как сообщал свердловский СКР, мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и сам намеревался скрыться, улетев в Москву. Там он и был задержан в аэропорту. Убийство ребенка стало большим горем для всех жильцов общежития Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы пришел с оружием на следственный эксперимент, куда доставили подозреваемого в преступлении. Подробности трагических событий передает корреспондент URA.RU, который находится на предполагаемом месте убийства. «Мужчина, потерявший дочь, схватился за нож, но силовики его вовремя сумели остановить. Он хотел выйти вооруженным из своей квартиры и учинить расправу над вероятным преступником. Раздавленный горем мужчина плакал, кричал, что хочет Александрова убить. Полицейским удалось его образумить», — рассказал корреспондент. В данные минуты в общежитии на улице Юности проходит следственный эксперимент с участием подозреваемого Владимира Александрова. По версии следствия, он мог расправиться с 11-летней девочкой, своей соседкой. Как сообщал свердловский СКР, мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и сам намеревался скрыться, улетев в Москву. Там он и был задержан в аэропорту.