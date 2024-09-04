Жильцы общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле гневными выкриками встретили подозреваемого в убийстве школьницы Владимира Александрова, которого привезли на следственный эксперимент. Подробности передает корреспондент URA.RU, который находится рядом с местом преступления.
На кадрах видно, как полицейские и представители СКР ведут Александрова к месту предполагаемого убийства. «Животное, убийца!» — кричат ему бывшие соседи, которые до сих пор находятся в шоке от случившегося в их общежитии.
Александров задержан по подозрению в убийстве 11-летней школьницы, с которой жил в соседних подъездах. Ее тело со следами криминальной смерти было найдено в подвале здания. В комнате мужчины обнаружили кровь и волосы, которые, предположительно, принадлежат ребенку. Вероятный преступник пытался избавиться от улик и скрыться, но был задержан в московском аэропорту.
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