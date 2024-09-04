«Убийца, животное!»: разгневанные тагильчане встретили вероятного убийцу школьницы. Фото, видео

Разгневанные тагильчане криками встретили вероятного убийцу школьницы

04 сентября 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Владимира Александрова привезли на следственный эксперимент Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Жильцы общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле гневными выкриками встретили подозреваемого в убийстве школьницы Владимира Александрова, которого привезли на следственный эксперимент. Подробности передает корреспондент URA.RU, который находится рядом с местом преступления. На кадрах видно, как полицейские и представители СКР ведут Александрова к месту предполагаемого убийства. «Животное, убийца!» — кричат ему бывшие соседи, которые до сих пор находятся в шоке от случившегося в их общежитии. Александров задержан по подозрению в убийстве 11-летней школьницы, с которой жил в соседних подъездах. Ее тело со следами криминальной смерти было найдено в подвале здания. В комнате мужчины обнаружили кровь и волосы, которые, предположительно, принадлежат ребенку. Вероятный преступник пытался избавиться от улик и скрыться, но был задержан в московском аэропорту. Тагильчане встретили подозреваемого гневными выкриками Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле гневными выкриками встретили подозреваемого в убийстве школьницы Владимира Александрова, которого привезли на следственный эксперимент. Подробности передает корреспондент URA.RU, который находится рядом с местом преступления. На кадрах видно, как полицейские и представители СКР ведут Александрова к месту предполагаемого убийства. «Животное, убийца!» — кричат ему бывшие соседи, которые до сих пор находятся в шоке от случившегося в их общежитии. Александров задержан по подозрению в убийстве 11-летней школьницы, с которой жил в соседних подъездах. Ее тело со следами криминальной смерти было найдено в подвале здания. В комнате мужчины обнаружили кровь и волосы, которые, предположительно, принадлежат ребенку. Вероятный преступник пытался избавиться от улик и скрыться, но был задержан в московском аэропорту.