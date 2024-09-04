04 сентября 2024

Топ мест для осенних фотосессий и походов на Урале. Фото

Свердловчане могут отправиться к Мариинской плотине или в парк «Таганай»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург , пейзаж, лес, отражение, водоем, природа, осень
Большая часть природных мест бесплатна для посещения Фото:

Золотая осень — идеальное время для того, чтобы запечатлеть красоту природы и сделать это на фоне достояний Урала. URA.RU подготовило карточки с местами в Свердловской и Челябинской областях, куда можно отправиться в поход, насладиться последними теплыми днями и заодно получить прекрасные снимки.

Ближе всего к Екатеринбургу располагаются озеро Песчаное и гора Пшеничная (30 км), уникальная лиственничная Мариинская плотина (52 км) длиной около 320 метров и Тальков камень с озером в форме сердца в природном парке «Бажовские места» (56 км). Все площадки находятся в Свердловской области.

Самыми дальними точками станут национальный парк «Таганай» (в 275 км от Екатеринбурга) и Аракульский шихан (165 км), оба в Челябинской области. Лучше всего туда ехать на несколько дней: восхождение на вершину и остановки могут занять весь день, но взамен туристы получат вид на горные хребты, каменные реки и альпийские луга.

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Золотая осень — идеальное время для того, чтобы запечатлеть красоту природы и сделать это на фоне достояний Урала. URA.RU подготовило карточки с местами в Свердловской и Челябинской областях, куда можно отправиться в поход, насладиться последними теплыми днями и заодно получить прекрасные снимки. Ближе всего к Екатеринбургу располагаются озеро Песчаное и гора Пшеничная (30 км), уникальная лиственничная Мариинская плотина (52 км) длиной около 320 метров и Тальков камень с озером в форме сердца в природном парке «Бажовские места» (56 км). Все площадки находятся в Свердловской области. Самыми дальними точками станут национальный парк «Таганай» (в 275 км от Екатеринбурга) и Аракульский шихан (165 км), оба в Челябинской области. Лучше всего туда ехать на несколько дней: восхождение на вершину и остановки могут занять весь день, но взамен туристы получат вид на горные хребты, каменные реки и альпийские луга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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