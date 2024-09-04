Топ мест для осенних фотосессий и походов на Урале. Фото

Свердловчане могут отправиться к Мариинской плотине или в парк «Таганай»

05 сентября 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Большая часть природных мест бесплатна для посещения Фото: Илья Московец © URA.RU Золотая осень — идеальное время для того, чтобы запечатлеть красоту природы и сделать это на фоне достояний Урала. URA.RU подготовило карточки с местами в Свердловской и Челябинской областях, куда можно отправиться в поход, насладиться последними теплыми днями и заодно получить прекрасные снимки. Ближе всего к Екатеринбургу располагаются озеро Песчаное и гора Пшеничная (30 км), уникальная лиственничная Мариинская плотина (52 км) длиной около 320 метров и Тальков камень с озером в форме сердца в природном парке «Бажовские места» (56 км). Все площадки находятся в Свердловской области. Самыми дальними точками станут национальный парк «Таганай» (в 275 км от Екатеринбурга) и Аракульский шихан (165 км), оба в Челябинской области. Лучше всего туда ехать на несколько дней: восхождение на вершину и остановки могут занять весь день, но взамен туристы получат вид на горные хребты, каменные реки и альпийские луга. Фото: Лейла Джавадова © URA.RU Фото: Лейла Джавадова © URA.RU Фото: Лейла Джавадова © URA.RU Фото: Лейла Джавадова © URA.RU Фото: Лейла Джавадова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Золотая осень — идеальное время для того, чтобы запечатлеть красоту природы и сделать это на фоне достояний Урала. URA.RU подготовило карточки с местами в Свердловской и Челябинской областях, куда можно отправиться в поход, насладиться последними теплыми днями и заодно получить прекрасные снимки. Ближе всего к Екатеринбургу располагаются озеро Песчаное и гора Пшеничная (30 км), уникальная лиственничная Мариинская плотина (52 км) длиной около 320 метров и Тальков камень с озером в форме сердца в природном парке «Бажовские места» (56 км). Все площадки находятся в Свердловской области. Самыми дальними точками станут национальный парк «Таганай» (в 275 км от Екатеринбурга) и Аракульский шихан (165 км), оба в Челябинской области. Лучше всего туда ехать на несколько дней: восхождение на вершину и остановки могут занять весь день, но взамен туристы получат вид на горные хребты, каменные реки и альпийские луга.