03 сентября 2024

В университете Сургута произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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В СурГУ произошел пожар
В СурГУ произошел пожар Фото:

В Сургутском госуниверситете произошел пожар. На месте работают спасатели.

«В главном корпусе СурГУ произошло возгорание, на месте работают пожарные», — пишет telegram-канал SiTV. По предварительным данным, пожар случился на шестом этаже.

Очевидцы сообщают, что на месте работают спасатели и несколько пожарных машин. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС. Ответ ожидается.

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В Сургутском госуниверситете произошел пожар. На месте работают спасатели. «В главном корпусе СурГУ произошло возгорание, на месте работают пожарные», — пишет telegram-канал SiTV. По предварительным данным, пожар случился на шестом этаже. Очевидцы сообщают, что на месте работают спасатели и несколько пожарных машин. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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