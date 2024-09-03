В университете Сургута произошел пожар

В СурГУ произошел пожар
В Сургутском госуниверситете произошел пожар. На месте работают спасатели.
«В главном корпусе СурГУ произошло возгорание, на месте работают пожарные», — пишет telegram-канал SiTV. По предварительным данным, пожар случился на шестом этаже.
Очевидцы сообщают, что на месте работают спасатели и несколько пожарных машин. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС. Ответ ожидается.
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