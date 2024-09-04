«Убью и пойду на СВО»: в Нижнем Тагиле неадекват с ножом кидался на детей. Видео

В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина с ножом угрожал убийством детям
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Вооруженного мужчину скрутили и передали силовикам Фото:

В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина в полуголом виде кидался с ножом на детей, угрожая убийством. Неадекват кричал, что после совершения преступления уедет на спецоперацию. В конце концов его скрутил один из местных жителей и передал полиции, рассказал очевидец.

«Ленинградский проспект, 104. Полуголый мужчина, видимо, под воздействием каких-то наркотических веществ сегодня „дал жару“. Он бегал по двору и нападал на детей, угрожая ножом. Размахивал им, забирал их личные вещи и кричал на всю улицу: „вот сейчас поубиваю вас тут и пойду на СВО“. Говорил, что все ему надоело», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца.

По словам собеседника, за время, пока жильцы ждали полицию, другой мужчина сумел скрутить дебошира, залив ему лицо перцовым баллончиком. Примерно через полчаса неадеквата увезли в отдел полиции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу городской полиции. В ведомстве уточняют информацию.

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В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина в полуголом виде кидался с ножом на детей, угрожая убийством. Неадекват кричал, что после совершения преступления уедет на спецоперацию. В конце концов его скрутил один из местных жителей и передал полиции, рассказал очевидец. «Ленинградский проспект, 104. Полуголый мужчина, видимо, под воздействием каких-то наркотических веществ сегодня „дал жару“. Он бегал по двору и нападал на детей, угрожая ножом. Размахивал им, забирал их личные вещи и кричал на всю улицу: „вот сейчас поубиваю вас тут и пойду на СВО“. Говорил, что все ему надоело», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. По словам собеседника, за время, пока жильцы ждали полицию, другой мужчина сумел скрутить дебошира, залив ему лицо перцовым баллончиком. Примерно через полчаса неадеквата увезли в отдел полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу городской полиции. В ведомстве уточняют информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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