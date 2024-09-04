Президент Литвы заявил об идее НАТО уничтожать российские ракеты на подлете к Украине

Науседа: НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты РФ

04 сентября 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Гитанас Науседа заявил, что НАТО продолжает обсуждение вопроса о сбивании ракет РФ над Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не отказалась от идеи сбивать российские ракеты над территорией Украины. Сейчас альянс продолжает обсуждать эту возможность, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. «Натовские страны начали обсуждение этой темы. Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне НАТО», — заявил Науседа во время своего визита в Варшаву. Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил, что вопрос сбивания ракет активно обсуждается в рамках альянса, отмечая различные позиции лидеров по этому вопросу. Он уточнил, что рассматривается только возможность сбивания ракет с территории стран НАТО, и другие сценарии не обсуждались. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты, пишет RT. По словам Сикорского, «долг» страны в том, чтобы сбивать ракеты до их вхождения в воздушное пространство Польши. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО не отказалась от идеи сбивать российские ракеты над территорией Украины. Сейчас альянс продолжает обсуждать эту возможность, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. «Натовские страны начали обсуждение этой темы. Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне НАТО», — заявил Науседа во время своего визита в Варшаву. Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил, что вопрос сбивания ракет активно обсуждается в рамках альянса, отмечая различные позиции лидеров по этому вопросу. Он уточнил, что рассматривается только возможность сбивания ракет с территории стран НАТО, и другие сценарии не обсуждались. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты, пишет RT. По словам Сикорского, «долг» страны в том, чтобы сбивать ракеты до их вхождения в воздушное пространство Польши.