Мэрия Нижневартовска отказалась увольнять фигуранта уголовного дела о превышении полномочий. Начальник управления природопользования и экологии Олег Попенко, подписавший приемку скандального мусорного полигона за полмиллиарда рублей, сохранит свой пост до приговора суда, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.
«Попенко О.А. является муниципальным служащим, замещающим должность начальника управления по природопользованию и экологии. В соответствии с действующим законодательством до вступления в силу приговора суда лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, считается невиновным. Основанием для наказания (в том числе для прекращения трудовых отношений) может являться вступивший в законную силу приговор суда. Поэтому на данный момент дать ответ на поставленный вопрос не представляется возможным», — указано в ответе на запрос журналиста агентства.
При этом, недавно власти отправили в отставку по утрате доверия замглавы депкультуры Олега Попова, едва успев получить представление прокурора о возможном конфликте интересов. Надзорное ведомство заинтересовали контракты мэрии с фирмой двоюродного брата экс-чиновника на поставку декораций для главного нижневартовского фестиваля ХМАО «Самотлорские ночи». Попов в беседе с журналистом URA.RU сообщил, что подал на мэрию в суд и намерен восстановиться на работе.
Ранее URA.RU писало, что главный эколог Нижневартовска стал подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Силовики нашли нарушения при рекультивации полигона за полмиллиарда рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!