Врач рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть кабачки

Гастроэнтеролог Морозова: кабачки не рекомендованы людям с больными почками

04 сентября 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Норма для взрослого человека — 1-2 небольших кабачка в день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кабачки — это полезный и низкокалорийный продукт. Для взрослого человека норма составляет 1-2 небольших кабачка в день. Однако употребление этого продукта может быть опасно для людей с больными почками. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова. «Кабачки содержат калий, их употребление не рекомендовано людям с почечной недостаточностью. Кабачки на 90% состоят из воды и могут способствовать учащенному мочеиспусканию, что иногда вызывает дискомфорт», — рассказала Морозова URA.RU. Не рекомендуется употреблять кабачки и людям с гастроэнтерологическими заболеваниями, отмечает Морозова. Большое содержание клетчатки может вызвать дискомфорт у людей с синдромом раздраженного кишечника, а также метеоризм, вздутие живота или диарею даже у здорового человека, сообщает врач. По ее словам, кабачки также могут быть опасны для людей с аллергией на овощи из семейства тыквенных. Ранее URA.RU сообщило, что для эффективного похудения можно добавить в рацион кабачки. Они низкокалорийны, а также богаты полезными веществами, поэтому подходят для диетического питания, отмечает диетолог Михаил Гинзбург. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кабачки — это полезный и низкокалорийный продукт. Для взрослого человека норма составляет 1-2 небольших кабачка в день. Однако употребление этого продукта может быть опасно для людей с больными почками. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова. «Кабачки содержат калий, их употребление не рекомендовано людям с почечной недостаточностью. Кабачки на 90% состоят из воды и могут способствовать учащенному мочеиспусканию, что иногда вызывает дискомфорт», — рассказала Морозова URA.RU. Не рекомендуется употреблять кабачки и людям с гастроэнтерологическими заболеваниями, отмечает Морозова. Большое содержание клетчатки может вызвать дискомфорт у людей с синдромом раздраженного кишечника, а также метеоризм, вздутие живота или диарею даже у здорового человека, сообщает врач. По ее словам, кабачки также могут быть опасны для людей с аллергией на овощи из семейства тыквенных. Ранее URA.RU сообщило, что для эффективного похудения можно добавить в рацион кабачки. Они низкокалорийны, а также богаты полезными веществами, поэтому подходят для диетического питания, отмечает диетолог Михаил Гинзбург.