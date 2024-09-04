Врач рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть кабачки

Кабачки — это полезный и низкокалорийный продукт. Для взрослого человека норма составляет 1-2 небольших кабачка в день. Однако употребление этого продукта может быть опасно для людей с больными почками. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова.
«Кабачки содержат калий, их употребление не рекомендовано людям с почечной недостаточностью. Кабачки на 90% состоят из воды и могут способствовать учащенному мочеиспусканию, что иногда вызывает дискомфорт», — рассказала Морозова URA.RU.
Не рекомендуется употреблять кабачки и людям с гастроэнтерологическими заболеваниями, отмечает Морозова. Большое содержание клетчатки может вызвать дискомфорт у людей с синдромом раздраженного кишечника, а также метеоризм, вздутие живота или диарею даже у здорового человека, сообщает врач. По ее словам, кабачки также могут быть опасны для людей с аллергией на овощи из семейства тыквенных.
Ранее URA.RU сообщило, что для эффективного похудения можно добавить в рацион кабачки. Они низкокалорийны, а также богаты полезными веществами, поэтому подходят для диетического питания, отмечает диетолог Михаил Гинзбург.
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