Воспитательнице из Курской области дали срок за истязание детей

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Мера пресечения Сайриддину Шаропову в Железнодорожном районном суде. Екатеринбург , прокурор в суде
Бывшую воспитательницу лишили свободы на срок 3 года 1 месяц Фото:

Бывшую воспитательницу центра соцпомощи признали виновной в истязании детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем telegram-канале.

«Подсудимая… в период рабочих смен с апреля по май 2022 года причиняла малолетнему воспитаннику (2015 года рождения) физические и психические страдания, нанося ему удары рукой по рукам, плечу, а также полотенцем по лицу, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями…» — рассказала в своем telegram-канале пресс-служба органа.

Бывшей воспитательнице вынесли приговор в Щигровском районном суде. Она признана виновной в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Также стало известно, что с февраля по ноябрь 2022 года она оскорбляла и била еще четырех воспитанников, сообщает пресс-служба судебной системы Курской области. Сама женщина вину не признала. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц.

Ранее в пришкольном лагере Сургута работник кухни облила кипятком 7-летнюю девочку, столкнувшись с ней, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. После инцидента к воспитателям были применены меры реагирования.

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Бывшую воспитательницу центра соцпомощи признали виновной в истязании детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем telegram-канале. «Подсудимая… в период рабочих смен с апреля по май 2022 года причиняла малолетнему воспитаннику (2015 года рождения) физические и психические страдания, нанося ему удары рукой по рукам, плечу, а также полотенцем по лицу, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями…» — рассказала в своем telegram-канале пресс-служба органа. Бывшей воспитательнице вынесли приговор в Щигровском районном суде. Она признана виновной в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Также стало известно, что с февраля по ноябрь 2022 года она оскорбляла и била еще четырех воспитанников, сообщает пресс-служба судебной системы Курской области. Сама женщина вину не признала. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц. Ранее в пришкольном лагере Сургута работник кухни облила кипятком 7-летнюю девочку, столкнувшись с ней, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. После инцидента к воспитателям были применены меры реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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