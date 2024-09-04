Воспитательнице из Курской области дали срок за истязание детей

04 сентября 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Бывшую воспитательницу лишили свободы на срок 3 года 1 месяц Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшую воспитательницу центра соцпомощи признали виновной в истязании детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем telegram-канале. «Подсудимая… в период рабочих смен с апреля по май 2022 года причиняла малолетнему воспитаннику (2015 года рождения) физические и психические страдания, нанося ему удары рукой по рукам, плечу, а также полотенцем по лицу, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями…» — рассказала в своем telegram-канале пресс-служба органа. Бывшей воспитательнице вынесли приговор в Щигровском районном суде. Она признана виновной в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Также стало известно, что с февраля по ноябрь 2022 года она оскорбляла и била еще четырех воспитанников, сообщает пресс-служба судебной системы Курской области. Сама женщина вину не признала. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц. Ранее в пришкольном лагере Сургута работник кухни облила кипятком 7-летнюю девочку, столкнувшись с ней, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. После инцидента к воспитателям были применены меры реагирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшую воспитательницу центра соцпомощи признали виновной в истязании детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем telegram-канале. «Подсудимая… в период рабочих смен с апреля по май 2022 года причиняла малолетнему воспитаннику (2015 года рождения) физические и психические страдания, нанося ему удары рукой по рукам, плечу, а также полотенцем по лицу, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями…» — рассказала в своем telegram-канале пресс-служба органа. Бывшей воспитательнице вынесли приговор в Щигровском районном суде. Она признана виновной в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Также стало известно, что с февраля по ноябрь 2022 года она оскорбляла и била еще четырех воспитанников, сообщает пресс-служба судебной системы Курской области. Сама женщина вину не признала. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц. Ранее в пришкольном лагере Сургута работник кухни облила кипятком 7-летнюю девочку, столкнувшись с ней, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. После инцидента к воспитателям были применены меры реагирования.