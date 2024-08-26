26 августа 2024

Мэрия Сургута объяснилась за ЧП в летнем лагере, где ребенка обдали кипятком

Руководство лагеря в Сургуте, где девочку обдали кипятком, наказало воспитателей
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Сургута прокомментировали состояние девочки, которую рабочий облил кипятком в детском лагере
В мэрии Сургута прокомментировали состояние девочки, которую рабочий облил кипятком в детском лагере Фото:

После инцидента в пришкольном лагере Сургута, где кухонный работник переносила кипяток и облила им семилетнюю девочку, создана комиссия по расследованию несчастного случая. По итогам к воспитателям были применены меры реагирования, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«Руководителем образовательного учреждения была создана комиссия по расследованию несчастного случая, составлен акт. По итогам расследования к воспитателям были применены меры реагирования», — сообщили агентству в пресс-службе мэрии.

В июне 2024 года кухонный работник «Комбината школьного питания» облил кипятком семилетнюю девочку, она получила травмы легкой степени тяжести. Как будет наказан сотрудник, нарушивший технику безопасности — решит администрация «Комбината», прокомментировали в мэрии.

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После инцидента в пришкольном лагере Сургута, где кухонный работник переносила кипяток и облила им семилетнюю девочку, создана комиссия по расследованию несчастного случая. По итогам к воспитателям были применены меры реагирования, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Руководителем образовательного учреждения была создана комиссия по расследованию несчастного случая, составлен акт. По итогам расследования к воспитателям были применены меры реагирования», — сообщили агентству в пресс-службе мэрии. В июне 2024 года кухонный работник «Комбината школьного питания» облил кипятком семилетнюю девочку, она получила травмы легкой степени тяжести. Как будет наказан сотрудник, нарушивший технику безопасности — решит администрация «Комбината», прокомментировали в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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