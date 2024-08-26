Мэрия Сургута объяснилась за ЧП в летнем лагере, где ребенка обдали кипятком

После инцидента в пришкольном лагере Сургута, где кухонный работник переносила кипяток и облила им семилетнюю девочку, создана комиссия по расследованию несчастного случая. По итогам к воспитателям были применены меры реагирования, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«Руководителем образовательного учреждения была создана комиссия по расследованию несчастного случая, составлен акт. По итогам расследования к воспитателям были применены меры реагирования», — сообщили агентству в пресс-службе мэрии.
В июне 2024 года кухонный работник «Комбината школьного питания» облил кипятком семилетнюю девочку, она получила травмы легкой степени тяжести. Как будет наказан сотрудник, нарушивший технику безопасности — решит администрация «Комбината», прокомментировали в мэрии.
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