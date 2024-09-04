Житель Уфы требует от падчериц вернуть ему вставную челюсть

04 сентября 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Житель Уфы требует, чтобы падчерицы вернули ему вставную челюсть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уфе проходит странный раздел имущества. Слесарь Радик требует через суд вернуть личные вещи покойной жены, включая пемзу для пяток, вставную челюсть, банку солений и недоеденную конфету. «Слесарь по имени Радик пытается через суд забрать у дочерей своей умершей жены пемзу для пяток, недоеденную конфету, вставную челюсть и банку солений», — пишет Life.ru. После смерти матери Радик отсудил у падчериц треть квартиры, которую женщинам пришлось выкупить, но сейчас его требования стали еще более странными. Среди запрашиваемых предметов — вставная челюсть, гантель и даже банка соленых помидоров. Девушки собрали все вещи и предложили отчиму их забрать, но тот предпочел обратиться в суд. «Основная цель его — это забрать машину. Автомобиль у нас по суду разделен по одной трети. То есть у него одна треть. Почему-то он решил, что машина ему принадлежит», — рассказала падчерица Радика Анастасия. В июле Совет Федерации одобрил закон о повышении госпошлины до пяти тысяч рублей за расторжение брака без детей. Предполагается, что изменения вступят в силу с 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уфе проходит странный раздел имущества. Слесарь Радик требует через суд вернуть личные вещи покойной жены, включая пемзу для пяток, вставную челюсть, банку солений и недоеденную конфету. «Слесарь по имени Радик пытается через суд забрать у дочерей своей умершей жены пемзу для пяток, недоеденную конфету, вставную челюсть и банку солений», — пишет Life.ru. После смерти матери Радик отсудил у падчериц треть квартиры, которую женщинам пришлось выкупить, но сейчас его требования стали еще более странными. Среди запрашиваемых предметов — вставная челюсть, гантель и даже банка соленых помидоров. Девушки собрали все вещи и предложили отчиму их забрать, но тот предпочел обратиться в суд. «Основная цель его — это забрать машину. Автомобиль у нас по суду разделен по одной трети. То есть у него одна треть. Почему-то он решил, что машина ему принадлежит», — рассказала падчерица Радика Анастасия. В июле Совет Федерации одобрил закон о повышении госпошлины до пяти тысяч рублей за расторжение брака без детей. Предполагается, что изменения вступят в силу с 2025 года.