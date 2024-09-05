Обвиняемого в жестоком убийстве тагильской школьницы отправили за решетку. Фото, видео

05 сентября 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Владимир Александров свою вину признал и раскаялся Фото URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Дзержинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) отправил под стражу обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы Владимира Александрова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. В СИЗО Александров будет находиться минимум до 2 ноября. Процесс по избранию меры пресечения прошел в закрытом режиме. Прессу пустили лишь на оглашение вердикта. По версии следствия, 31 августа Александров изнасиловал девочку в общежитии на Юности, 39, а затем задушил. После этого он спрятал тело, а сам улетел в Москву, где был задержан. До этих событий сотни волонтеров и полицейских искали ребенка в городе. Заявление о пропаже написал ее отец, который не обнаружил дочку дома, вернувшись с ночной смены с завода. С трудом переживая горе, он пытался отомстить предполагаемому преступнику во время следственного эксперимента, но его вовремя остановила полиция. Александров свою вину признал и раскаялся. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. На мере пресечения обвиняемый прятал лицо под маской и опускал глаза Фото URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) отправил под стражу обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы Владимира Александрова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. В СИЗО Александров будет находиться минимум до 2 ноября. Процесс по избранию меры пресечения прошел в закрытом режиме. Прессу пустили лишь на оглашение вердикта. По версии следствия, 31 августа Александров изнасиловал девочку в общежитии на Юности, 39, а затем задушил. После этого он спрятал тело, а сам улетел в Москву, где был задержан. До этих событий сотни волонтеров и полицейских искали ребенка в городе. Заявление о пропаже написал ее отец, который не обнаружил дочку дома, вернувшись с ночной смены с завода. С трудом переживая горе, он пытался отомстить предполагаемому преступнику во время следственного эксперимента, но его вовремя остановила полиция. Александров свою вину признал и раскаялся. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.