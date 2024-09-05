Обвиняемого в жестоком убийстве тагильской школьницы отправили за решетку. Фото, видео

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Владимир Александров свою вину признал и раскаялся
Владимир Александров свою вину признал и раскаялся
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) отправил под стражу обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы Владимира Александрова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

В СИЗО Александров будет находиться минимум до 2 ноября. Процесс по избранию меры пресечения прошел в закрытом режиме. Прессу пустили лишь на оглашение вердикта.

По версии следствия, 31 августа Александров изнасиловал девочку в общежитии на Юности, 39, а затем задушил. После этого он спрятал тело, а сам улетел в Москву, где был задержан. До этих событий сотни волонтеров и полицейских искали ребенка в городе. Заявление о пропаже написал ее отец, который не обнаружил дочку дома, вернувшись с ночной смены с завода. С трудом переживая горе, он пытался отомстить предполагаемому преступнику во время следственного эксперимента, но его вовремя остановила полиция.

Александров свою вину признал и раскаялся. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

На мере пресечения обвиняемый прятал лицо под маской и опускал глаза
На мере пресечения обвиняемый прятал лицо под маской и опускал глаза

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Дзержинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) отправил под стражу обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы Владимира Александрова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. В СИЗО Александров будет находиться минимум до 2 ноября. Процесс по избранию меры пресечения прошел в закрытом режиме. Прессу пустили лишь на оглашение вердикта. По версии следствия, 31 августа Александров изнасиловал девочку в общежитии на Юности, 39, а затем задушил. После этого он спрятал тело, а сам улетел в Москву, где был задержан. До этих событий сотни волонтеров и полицейских искали ребенка в городе. Заявление о пропаже написал ее отец, который не обнаружил дочку дома, вернувшись с ночной смены с завода. С трудом переживая горе, он пытался отомстить предполагаемому преступнику во время следственного эксперимента, но его вовремя остановила полиция. Александров свою вину признал и раскаялся. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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