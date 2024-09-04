04 сентября 2024

В Госдуме заявили об увеличении таксистов-нелегалов на фоне ограничений

Депутат Гусев: миллион таксистов уходят в «серую зону» из-за высоких требований
© Служба новостей «URA.RU»
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Около 900 тысяч человек на собственных машинах не могут работать в такси
Около 900 тысяч человек на собственных машинах не могут работать в такси Фото:

К концу 2024 года в такси в России будет дефицит 130 тысяч водителей. Помимо этого, около 900 тысяч человек на своих авто не смогут работать в такси из-за избыточных требований. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«900 тысяч человек на своих автомобилях не могут официально работать в такси… Они уходят в серую зону, из-за чего бюджет теряет около 30 миллиардов рублей», — приводит мнение депутата газета «Коммерсант».

По его словам, в некоторых регионах число нелегальных таксистов выросло в мессенджерах и соцсетях, а в Telegram появились специальные агрегаторы для заказа услуги. Дефицит таксистов также ощущается из-за конкуренции с другими областями, например с логистикой, курьерской службой, маркетплейсами и т. д.

Директор по работе с госорганами «Яндекс Такси» Антон Петраков заявил, что к концу 2024 года количество водителей такси, которое составляет в России около одного миллиона, сократится на 13%, передает RT. По его словам, сейчас сотрудники переходят в другие сферы экономики.

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К концу 2024 года в такси в России будет дефицит 130 тысяч водителей. Помимо этого, около 900 тысяч человек на своих авто не смогут работать в такси из-за избыточных требований. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. «900 тысяч человек на своих автомобилях не могут официально работать в такси… Они уходят в серую зону, из-за чего бюджет теряет около 30 миллиардов рублей», — приводит мнение депутата газета «Коммерсант». По его словам, в некоторых регионах число нелегальных таксистов выросло в мессенджерах и соцсетях, а в Telegram появились специальные агрегаторы для заказа услуги. Дефицит таксистов также ощущается из-за конкуренции с другими областями, например с логистикой, курьерской службой, маркетплейсами и т. д. Директор по работе с госорганами «Яндекс Такси» Антон Петраков заявил, что к концу 2024 года количество водителей такси, которое составляет в России около одного миллиона, сократится на 13%, передает RT. По его словам, сейчас сотрудники переходят в другие сферы экономики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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