Шуфутинский сломал ноги, когда увидел свою будущую жену в Екатеринбурге

Певец Михаил Шуфутинский рассказал о случае, как в 2009 году он после концерта упал с лестницы в Екатеринбурге, сломав обе ноги. Тогда он засмотрелся на своих танцовщиц, одна из которых подбежала, чтобы помочь ему. Позже Светлана Уразова стала его женой.
«После концерта долгого в ВИПе сидели, на завтрак перед самолетом приглашаю своих танцовщиц. Мы поели, чуть-чуть выпили и нам нужно было идти к самолету. Там в Екатеринбурге такая лестница, несколько ступенек с резиновыми штучками… Девчонки выходят, как стайка птичек... Повернулся к ним, наступил на ступеньку и покатился… Светка — единственная, кто подбежал, начала мне первая помогать. С тех пор я понял, что без этой женщины я прожить не смогу», — рассказал Шуфутинский в программе «Вопрос ребром» на youtube-канале Gazgolder.
Он также подчеркнул, что на протяжении жизни постоянно ломал ноги во время падений. «Неуклюжий, как медведь», — иронизирует певец. Он также рассказал, что долгое время ухаживал и добивался Светлану, но им удалось стать ближе только после этого инцидента.
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