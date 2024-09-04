В Киеве появилась надпись «Za правду!» на фоне флага России

Надпись появилась на одной из улиц Киева, заявил Лебедев
На одной из улиц Киева появилась надпись в поддержку спецоперации. Речь идет о фразе «Za правду!», которая появилась на фоне российского флага. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Наши товарищи из Киева заявляют о себе: мы — есть! В Киеве — по адресу улица Гоголя, 7, — появилась такая надпись: „Zа правду!“ на фоне российского флага», — сообщил Лебедев РИА Новости. Для подтверждения факта он предоставил фотографии с изображение надписи на фоне триколора.
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