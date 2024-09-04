04 сентября 2024

В пермском селе Плеханово открыли улицу в честь героя СВО Мартынова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В честь пермского бойца СВО назвали улицу в поселке
В честь пермского бойца СВО назвали улицу в поселке Фото:

В селе Плеханово Кунгурского округа (Пермский край) назвали улицу в честь Станислава Мартынова, героически погибшего на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Новая улица открыта в селе Плеханово. Она названа в честь старшего прапорщика полиции Мартынова Станислава Викторовича, награжденного орденом Мужества (посмертно)», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте властей региона.

Уточняется, что почетное право открыть улицу было предоставлено детям героя СВО — дочери Ксении и сыну Денису. Собравшиеся почтили память Станислава Мартынова минутой молчания.

Улица имени Станислава Мартынова
Улица имени Станислава Мартынова
Фото:

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В селе Плеханово Кунгурского округа (Пермский край) назвали улицу в честь Станислава Мартынова, героически погибшего на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Новая улица открыта в селе Плеханово. Она названа в честь старшего прапорщика полиции Мартынова Станислава Викторовича, награжденного орденом Мужества (посмертно)», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте властей региона. Уточняется, что почетное право открыть улицу было предоставлено детям героя СВО — дочери Ксении и сыну Денису. Собравшиеся почтили память Станислава Мартынова минутой молчания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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