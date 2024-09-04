В честь пермского бойца СВО назвали улицу в поселке
В селе Плеханово Кунгурского округа (Пермский край) назвали улицу в честь Станислава Мартынова, героически погибшего на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Новая улица открыта в селе Плеханово. Она названа в честь старшего прапорщика полиции Мартынова Станислава Викторовича, награжденного орденом Мужества (посмертно)», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте властей региона.
Уточняется, что почетное право открыть улицу было предоставлено детям героя СВО — дочери Ксении и сыну Денису. Собравшиеся почтили память Станислава Мартынова минутой молчания.
Улица имени Станислава Мартынова
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