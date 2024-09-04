Стало известно, почему в Полтаве погибло много военных

Директор центра Мацюк: военные не добежали до бомбоубежища

05 сентября 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

Солдаты не успели добраться до бомбоубежища, заявил Мацюк Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Во время удара по 179-му учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погибло много военнослужащих, так как у них было мало времени, чтобы добраться до бомбоубежища. Об этом директор учебного центра Игорь Мацюк. «У солдат и курсантов было слишком мало времени между ракетными ударами, чтобы добраться до бомбоубежища», — сообщил Мацюк New York Times (NYT). По его словам, выжить удалось тем, кто успел добежать до укрытия. Также он опроверг данные о том, что ракетный удар был нанесен в момент построения военнослужащих. Ранее ВС РФ нанесли высокоточный удар по центру ВСУ в Полтаве. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Предварительно сообщалось о более сотни погибших и пострадавших военных ВСУ. Позже украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил удар и заявил о 51 погибшем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время удара по 179-му учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погибло много военнослужащих, так как у них было мало времени, чтобы добраться до бомбоубежища. Об этом директор учебного центра Игорь Мацюк. «У солдат и курсантов было слишком мало времени между ракетными ударами, чтобы добраться до бомбоубежища», — сообщил Мацюк New York Times (NYT). По его словам, выжить удалось тем, кто успел добежать до укрытия. Также он опроверг данные о том, что ракетный удар был нанесен в момент построения военнослужащих. Ранее ВС РФ нанесли высокоточный удар по центру ВСУ в Полтаве. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Предварительно сообщалось о более сотни погибших и пострадавших военных ВСУ. Позже украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил удар и заявил о 51 погибшем.