Россиян ожидает повышение одного вида пенсий с 1 октября

В России произойдет повышение военных пенсий с 1 октября
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Один из видов пенсии будет повышен уже в октябре Фото:

В России ожидается повышение военной пенсии, надбавка произойдет уже с 1 октября. Об этом сообщила Светлана Бессараб — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она также отметила, что повышение по другим видам пенсий в этом году уже произошли.

«Теперь осталось у нас повышение военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября текущего года. Другие повышения уже ждут нас в начале 2025-го года», — рассказала Бессараб в разговоре с изданием Lenta.ru.

Недавно правительство РФ заявило о переводе Социального фонда России в новый формат. Такая процедура позволит привести к эффективности распределения пенсий, выплат и пособий в стране.

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В России ожидается повышение военной пенсии, надбавка произойдет уже с 1 октября. Об этом сообщила Светлана Бессараб — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она также отметила, что повышение по другим видам пенсий в этом году уже произошли. «Теперь осталось у нас повышение военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября текущего года. Другие повышения уже ждут нас в начале 2025-го года», — рассказала Бессараб в разговоре с изданием Lenta.ru. Недавно правительство РФ заявило о переводе Социального фонда России в новый формат. Такая процедура позволит привести к эффективности распределения пенсий, выплат и пособий в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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