Россиян ожидает повышение одного вида пенсий с 1 октября

В России ожидается повышение военной пенсии, надбавка произойдет уже с 1 октября. Об этом сообщила Светлана Бессараб — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она также отметила, что повышение по другим видам пенсий в этом году уже произошли.
«Теперь осталось у нас повышение военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября текущего года. Другие повышения уже ждут нас в начале 2025-го года», — рассказала Бессараб в
Недавно правительство РФ заявило о переводе Социального фонда России в новый формат. Такая процедура позволит привести к эффективности распределения пенсий, выплат и пособий в стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.