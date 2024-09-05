Россиян ожидает повышение одного вида пенсий с 1 октября

В России произойдет повышение военных пенсий с 1 октября

05 сентября 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Один из видов пенсии будет повышен уже в октябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России ожидается повышение военной пенсии, надбавка произойдет уже с 1 октября. Об этом сообщила Светлана Бессараб — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она также отметила, что повышение по другим видам пенсий в этом году уже произошли. «Теперь осталось у нас повышение военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября текущего года. Другие повышения уже ждут нас в начале 2025-го года», — рассказала Бессараб в разговоре с изданием Lenta.ru. Недавно правительство РФ заявило о переводе Социального фонда России в новый формат. Такая процедура позволит привести к эффективности распределения пенсий, выплат и пособий в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России ожидается повышение военной пенсии, надбавка произойдет уже с 1 октября. Об этом сообщила Светлана Бессараб — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она также отметила, что повышение по другим видам пенсий в этом году уже произошли. «Теперь осталось у нас повышение военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября текущего года. Другие повышения уже ждут нас в начале 2025-го года», — рассказала Бессараб в разговоре с изданием Lenta.ru. Недавно правительство РФ заявило о переводе Социального фонда России в новый формат. Такая процедура позволит привести к эффективности распределения пенсий, выплат и пособий в стране.