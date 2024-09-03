Правительство сделает справедливее систему начисления пенсий и выплат

Правительство переводит оказание услуг Социального фонда России в новый формат, чтобы повысить эффективность распределения пенсий, выплат и пособий. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Сергеем Чирковым назвал формирование социального казначейства и перевод услуг в беззаявительный формат важной частью работы СФР. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отмечает, что новая система позволит привести к единому стандарту получение выплат в регионах и эффективнее распределять деньги.
Мишустин подчеркнул, что Социальный фонд России — важнейшая для людей структура, которая взаимодействует практически с каждым человеком, обеспечивая выплату пособий, пенсий и материнского капитала. С начала года СФР оказал более 120 млн услуг, более половины из них — в электронном формате. Премьер напомнил, что уже обсуждал с главой фонда работу ведомства год назад.
«Мы тогда подробно говорили о направлениях работы Социального фонда, о формировании социального казначейства, когда человек, не ходя за теми или иными справками, получает проактивные услуги — все то, что ему полагается. И это, конечно, важнейшая часть работы Социального фонда — формирование и оказание качественных услуг всем гражданам», — сказал председатель правительства.
Сергей Чирков отметил, что СФР ведет планомерную работу по переводу всех услуг в проактивные, беззаявительные форматы на основе современных технологий, чтобы они оказывались в простой и удобной форме. На данный момент 44 услуги и 119 сервисов СФР выведены на портал Госуслуг.
«Особое внимание мы уделяем беззаявительным услугам, то есть тем, которые оказываются, исходя из жизненной ситуации человека, без какого-либо заявления. У нас таких услуг уже 11, причем они социально значимые и массовые: пособия по временной нетрудоспособности, ряд пенсионных услуг и другие», — сказал глава СФР.
Он добавил, что также ведомство уделяет внимание информированию граждан о льготах, которые им полагаются. Пенсионные услуги в 2023-2024 году были полностью переведены в беззаявительный формат. Речь идет о назначении, перерасчетах пенсии и пособий по инвалидности, потере кормильца, безработице. Сергей Чирков добавил, что СФР готов взять на себя полномочия по переводу в формат социального казначейства и региональных выплат.
Наряду с последовательной работой над упрощением взаимодействия граждан с государством, правительство за счет создания социального казначейства повышает справедливость распределения выплат. Система становится более прозрачной, и государству легче контролировать, чтобы деньги получали те категории людей, которым они в первую очередь нужны, заявил URA.RU Александр Сафонов.
«Введение социального казначейства позволяет более точно оценивать объем расходов, которые несет государство, как в целом, так и на конкретного гражданина. Государство видит, какие выплаты производятся в отношении конкретного человека и семьи и перераспределять средства, направляя их в первую очередь более нуждающимся людям», — говорит эксперт.
Другая цель — введение общих правил, чтобы подходы к назначению выплат и пособий во всех регионах были едиными и не зависели от решений на местах. С переводом системы в беззаявительный формат право на получение пенсии или выплаты будет возникать на основе данных, которые есть в государственной системе, что позволит исключить коррупционную составляющую. «Наконец, если регион через социальное казначейство получит субсидии на выплаты социальных пособий, то потратить эти деньги на какие-то другие мероприятия уже не представится возможным», — говорит Александр Сафонов.
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