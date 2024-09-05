Названы опасные симптомы рака кишечника

Онколог Смирнова: рак кишечника может вызвать длительное вздутие, боль в животе

05 сентября 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Длительное вздутие и тяжесть в животе могут быть причинами рака кишечника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Постоянная боль в животе, вздутие, тяжесть, изжога и тошнота могут являться проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Среди наиболее опасных симптомов — длительное расстройство стула с примесью крови. Именно последнее может наиболее явно сигнализировать о риске возникновения рака кишечника. Об этом рассказала онколог и проктолог Елена Смирнова. «Вы стали немотивированно худеть без ограничений в питании, у вас отсутствует аппетит, эти симптомы сопровождаются повышением температуры — все это требует показаться врачу как можно скорее. Особенно, если есть отягощенная наследственность по злокачественным заболеваниям желудка и кишечника», — написала в своем telegram-канале Смирнова. Также онколог подчеркнула, что даже если человека ничего не беспокоит, то по достижению 40-45 лет все же необходимо записаться на обследование ЖКТ, чтобы исключить всевозможные риски. Недавно исследователи Американского онкологического общества (American Cancer Society) выяснили, что употребляя в пищу продукты, которые богаты кальцием и клетчаткой, можно предотвратить рак кишечника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постоянная боль в животе, вздутие, тяжесть, изжога и тошнота могут являться проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Среди наиболее опасных симптомов — длительное расстройство стула с примесью крови. Именно последнее может наиболее явно сигнализировать о риске возникновения рака кишечника. Об этом рассказала онколог и проктолог Елена Смирнова. «Вы стали немотивированно худеть без ограничений в питании, у вас отсутствует аппетит, эти симптомы сопровождаются повышением температуры — все это требует показаться врачу как можно скорее. Особенно, если есть отягощенная наследственность по злокачественным заболеваниям желудка и кишечника», — написала в своем telegram-канале Смирнова. Также онколог подчеркнула, что даже если человека ничего не беспокоит, то по достижению 40-45 лет все же необходимо записаться на обследование ЖКТ, чтобы исключить всевозможные риски. Недавно исследователи Американского онкологического общества (American Cancer Society) выяснили, что употребляя в пищу продукты, которые богаты кальцием и клетчаткой, можно предотвратить рак кишечника.