Названы опасные симптомы рака кишечника

Онколог Смирнова: рак кишечника может вызвать длительное вздутие, боль в животе
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Длительное вздутие и тяжесть в животе могут быть причинами рака кишечника Фото:

Постоянная боль в животе, вздутие, тяжесть, изжога и тошнота могут являться проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Среди наиболее опасных симптомов — длительное расстройство стула с примесью крови. Именно последнее может наиболее явно сигнализировать о риске возникновения рака кишечника. Об этом рассказала онколог и проктолог Елена Смирнова.

«Вы стали немотивированно худеть без ограничений в питании, у вас отсутствует аппетит, эти симптомы сопровождаются повышением температуры — все это требует показаться врачу как можно скорее. Особенно, если есть отягощенная наследственность по злокачественным заболеваниям желудка и кишечника», — написала в своем telegram-канале Смирнова.

Также онколог подчеркнула, что даже если человека ничего не беспокоит, то по достижению 40-45 лет все же необходимо записаться на обследование ЖКТ, чтобы исключить всевозможные риски.

Недавно исследователи Американского онкологического общества (American Cancer Society) выяснили, что употребляя в пищу продукты, которые богаты кальцием и клетчаткой, можно предотвратить рак кишечника.

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Постоянная боль в животе, вздутие, тяжесть, изжога и тошнота могут являться проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Среди наиболее опасных симптомов — длительное расстройство стула с примесью крови. Именно последнее может наиболее явно сигнализировать о риске возникновения рака кишечника. Об этом рассказала онколог и проктолог Елена Смирнова. «Вы стали немотивированно худеть без ограничений в питании, у вас отсутствует аппетит, эти симптомы сопровождаются повышением температуры — все это требует показаться врачу как можно скорее. Особенно, если есть отягощенная наследственность по злокачественным заболеваниям желудка и кишечника», — написала в своем telegram-канале Смирнова. Также онколог подчеркнула, что даже если человека ничего не беспокоит, то по достижению 40-45 лет все же необходимо записаться на обследование ЖКТ, чтобы исключить всевозможные риски. Недавно исследователи Американского онкологического общества (American Cancer Society) выяснили, что употребляя в пищу продукты, которые богаты кальцием и клетчаткой, можно предотвратить рак кишечника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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