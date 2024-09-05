Названы опасные симптомы рака кишечника

Постоянная боль в животе, вздутие, тяжесть, изжога и тошнота могут являться проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Среди наиболее опасных симптомов — длительное расстройство стула с примесью крови. Именно последнее может наиболее явно сигнализировать о риске возникновения рака кишечника. Об этом рассказала онколог и проктолог Елена Смирнова.
«Вы стали немотивированно худеть без ограничений в питании, у вас отсутствует аппетит, эти симптомы сопровождаются повышением температуры — все это требует показаться врачу как можно скорее. Особенно, если есть отягощенная наследственность по злокачественным заболеваниям желудка и кишечника», — написала в своем telegram-канале Смирнова.
Также онколог подчеркнула, что даже если человека ничего не беспокоит, то по достижению 40-45 лет все же необходимо записаться на обследование ЖКТ, чтобы исключить всевозможные риски.
Недавно исследователи Американского онкологического общества (American Cancer Society) выяснили, что употребляя в пищу продукты, которые богаты кальцием и клетчаткой, можно предотвратить рак кишечника.
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