04 сентября 2024

Назван витамин, без которого появляется рак кишечника

ACS: продукты с кальцием снижают риск развития рака кишечника
© Служба новостей «URA.RU»
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Молочные продукты обладают противораковым эффектом
Молочные продукты обладают противораковым эффектом Фото:

Предотвратить рак кишечника можно, если употреблять в пищу продукты богатые кальцием и клетчаткой. Об этом говорят результаты исследования Американского онкологического общества (American Cancer Society, ACS).

«Около 35% случаев рака кишечника в США можно предотвратить, увеличив потребление богатых кальцием и клетчаткой продуктов. Еще 50% случаев онкологии кишечника можно было избежать с помощью коррекции образа жизни пациентов», — передает «Газета.ru» со ссылкой на данные ACS. Особенно опасны для здоровья — курение и алкоголь.

По мнению ученых, для профилактики рака важно кушать продукты с клетчаткой, которая содержится во фруктах, крупах и овощах. Уточняется, что кальцием богаты йогурт, коровье молоко и сардины. Исследователи пока не до конца изучили механизмы противоракового эффекта этих веществ. Научные поиски продолжаются, отмечает издание.

Ранее онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, что чрезмерное употребление спиртного может привести к заболеванию раком. Он добавил, что опасны для организма человека трансжиры, которые имеются в полуфабрикатах и фастфуде, передает RT.

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Предотвратить рак кишечника можно, если употреблять в пищу продукты богатые кальцием и клетчаткой. Об этом говорят результаты исследования Американского онкологического общества (American Cancer Society, ACS). «Около 35% случаев рака кишечника в США можно предотвратить, увеличив потребление богатых кальцием и клетчаткой продуктов. Еще 50% случаев онкологии кишечника можно было избежать с помощью коррекции образа жизни пациентов», — передает «Газета.ru» со ссылкой на данные ACS. Особенно опасны для здоровья — курение и алкоголь. По мнению ученых, для профилактики рака важно кушать продукты с клетчаткой, которая содержится во фруктах, крупах и овощах. Уточняется, что кальцием богаты йогурт, коровье молоко и сардины. Исследователи пока не до конца изучили механизмы противоракового эффекта этих веществ. Научные поиски продолжаются, отмечает издание. Ранее онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, что чрезмерное употребление спиртного может привести к заболеванию раком. Он добавил, что опасны для организма человека трансжиры, которые имеются в полуфабрикатах и фастфуде, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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