Назван витамин, без которого появляется рак кишечника

Предотвратить рак кишечника можно, если употреблять в пищу продукты богатые кальцием и клетчаткой. Об этом говорят результаты исследования Американского онкологического общества (American Cancer Society, ACS).
«Около 35% случаев рака кишечника в США можно предотвратить, увеличив потребление богатых кальцием и клетчаткой продуктов. Еще 50% случаев онкологии кишечника можно было избежать с помощью коррекции образа жизни пациентов», — передает «Газета.ru» со ссылкой на данные ACS. Особенно опасны для здоровья — курение и алкоголь.
По мнению ученых, для профилактики рака важно кушать продукты с клетчаткой, которая содержится во фруктах, крупах и овощах. Уточняется, что кальцием богаты йогурт, коровье молоко и сардины. Исследователи пока не до конца изучили механизмы противоракового эффекта этих веществ. Научные поиски продолжаются, отмечает издание.
Ранее онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, что чрезмерное употребление спиртного может привести к заболеванию раком. Он добавил, что опасны для организма человека трансжиры, которые имеются в полуфабрикатах и фастфуде, передает RT.
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