В Челябинской области стали больше строить частных домов

В Челябинской области стали больше строить частных жилых домов. Такие итоги привели в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона за полгода 2024 года.
«За январь—июль жители Челябинской области возвели 856,2 тысяч квадратных метров жилья, что на 21,0% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди муниципальных образований нашего региона лидерами по динамике ввода жилья населением (в сравнении с 2023 годом) являются Кизильский район (+320,0%), Троицкий район (+210,0%) и Чесменский район (+110,0%)», — уточнили в пресс-службе счетного ведомства.
Также в пятерку лидеров попали Карталинский район с приростом 75,9% и Кунашакский район с ростом 68,2%. Аутсайдерами частного строительства за тот же период времени стали Брединский район с -58,4%, а также Октябрьский и Кусинский районы с более чем 48% сокращения ввода жилья. В пятерку вошли Усть-Катавский городской округ и Нязепетровский район.
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