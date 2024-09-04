С отвалов бывшего хромпикового завода в Снежинске Челябинской области ядовитые жидкости ядовито-оранжевого цвета стекают в питьевой водоем — озеро Синара. Предположительно это дихромат калия — высокотоксичен, способен инициировать мутации, рак и аллергию, сообщают в региональном отделении Народного фронта.
«Хромпиковый завод закрыт, но до сих пор на старом разрушающемся складе остались мышьяк, селитра, сульфаты и прочие яды. С отвалов вымывается жидкость ядовито-желтого цвета и стекает в питьевой водоем озера Синара», — указывает Народных фронт.
По предварительным данным, это может быть дихромат калия — вещество оранжевого цвета, обладающее сильными окислительными свойствами. Высокотоксичен, канцероген, мутаген, аллерген. Народный фронт намерен обратиться в Росприроднадзор и министерство экологии региона с просьбой срочно провести проверку, определить характер вещества и принять необходимые меры для ликвидации потенциальной экологической угрозы.
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