04 сентября 2024

В Снежинске питьевое озеро отравляют оранжевые отходы завода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Раскопы теплотрасс МУП ЧКТС. Челябинск, ручей, жкх, прорыв водовода, вода, ремонтные работы
Токсичные отходы текут в питьевое озеро Фото:

С отвалов бывшего хромпикового завода в Снежинске Челябинской области ядовитые жидкости ядовито-оранжевого цвета стекают в питьевой водоем — озеро Синара. Предположительно это дихромат калия — высокотоксичен, способен инициировать мутации, рак и аллергию, сообщают в региональном отделении Народного фронта.

«Хромпиковый завод закрыт, но до сих пор на старом разрушающемся складе остались мышьяк, селитра, сульфаты и прочие яды. С отвалов вымывается жидкость ядовито-желтого цвета и стекает в питьевой водоем озера Синара», — указывает Народных фронт.

По предварительным данным, это может быть дихромат калия — вещество оранжевого цвета, обладающее сильными окислительными свойствами. Высокотоксичен, канцероген, мутаген, аллерген. Народный фронт намерен обратиться в Росприроднадзор и министерство экологии региона с просьбой срочно провести проверку, определить характер вещества и принять необходимые меры для ликвидации потенциальной экологической угрозы.

Яркая жидкость стекает из разрушенных складов завода в питьевой водоем
Яркая жидкость стекает из разрушенных складов завода в питьевой водоем

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С отвалов бывшего хромпикового завода в Снежинске Челябинской области ядовитые жидкости ядовито-оранжевого цвета стекают в питьевой водоем — озеро Синара. Предположительно это дихромат калия — высокотоксичен, способен инициировать мутации, рак и аллергию, сообщают в региональном отделении Народного фронта. «Хромпиковый завод закрыт, но до сих пор на старом разрушающемся складе остались мышьяк, селитра, сульфаты и прочие яды. С отвалов вымывается жидкость ядовито-желтого цвета и стекает в питьевой водоем озера Синара», — указывает Народных фронт. По предварительным данным, это может быть дихромат калия — вещество оранжевого цвета, обладающее сильными окислительными свойствами. Высокотоксичен, канцероген, мутаген, аллерген. Народный фронт намерен обратиться в Росприроднадзор и министерство экологии региона с просьбой срочно провести проверку, определить характер вещества и принять необходимые меры для ликвидации потенциальной экологической угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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